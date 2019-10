Donna balla nella gabbia del leone/ Video “diceva ciao al felino, poi il ruggito e…”

Momenti di pura follia, quelli avvenuti lo scorso sabato al New York City’s Bronx Zoo. Una donna si è introdotta nella gabbia del leone ed ha iniziato a ballare, provocando un maschio della specie. Una scena del tutto surreale, quella documentata da alcuni visitatori che hanno assistito a quella che è apparsa come una sorta di vera e propria provocazione davanti alla quale lo stesso leone è apparso “perplesso” di fronte alle movenze della donna, senza quindi avere alcuna reazione particolare. Davanti a lui, una giovane di colore mentre balla gesticolando proprio a pochi metri di distanza dall’animale. I video girati da alcuni visitatori dello zoo sono ormai diventati virali in tutto il mondo. La donna invece non sarebbe stata ancora identificata. Uno degli autori dei suddetti filmati caricati online, Hernan Reynoso, come spiega AdnKronos è stato interpellato dall’emittente WNBC ed in merito alla vicenda ha commentato: “Lei stava ballando e diceva ‘ciao’ al leone. Era tutto pazzesco”. Solo dopo che il felino ha emesso il suo primo grosso ruggito, però, l’uomo ha deciso di allontanarsi mettendo in salvo la sua famiglia.

DONNA BALLA NELLA GABBIA DEL LEONE: “GRAVE VIOLAZIONE”

Sull’assurdo comportamento della visitatrice entrata nella gabbia dei leoni dello zoo, è intervenuto anche il responsabile della struttura che, interpellato dalla stessa emittente ha confermato che l’incidente fortunatamente si è concluso senza danni ma solo con tanta paura. “L’azione ha costituito una grave violazione, avrebbe potuto portare a gravi danni o alla morte”, ha spiegato. Un episodio simile si era registrato qualche tempo fa in uno zoo in Sud America, come rammenta Secolo d’Italia ma in quel caso il finale era stato decisamente diverso poichè per salvare l’uomo che si era introdotto illecitamente nella gabbia, era stato necessario sopprimere i due leoni. La vicenda assurda si era consumata in uno zoo di Santiago, in Cile ed aveva avuto come protagonista un giovane ventenne entrato nella gabbia dei leoni completamente nudo, cercando di attirare l’attenzione dei due grossi felini, poi uccisi.





