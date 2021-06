Donna cade in un tombino a Roma/ Politraumi dopo volo di 3 metri: è gravissima

Una donna è in fin di vita in quel di Roma dopo essere caduta in un tombino. Un episodio agghiacciante che si è verificato durante la mattina di oggi presso via Trionfale: la vittima, di anni cinquantotto, stava tranquillamente camminando per strada quando è appunto finita nel tombino, facendo un volo di ben tre metri, come una caduta da un primo piano. Come riferito dai colleghi di Fanpage, una volta recuperata la vittima è stata trasportata in codice rosso con diverse fratture in diverse parti del corpo, dovute alla rovinosa caduta, e ora si trova in prognosi riservata.

Un incidente avvenuto di preciso in un’area privata che si trova presso il civico 7798 della zona nord ovest della capitale, e stando a quanto emerso sarebbero state circa le 7:45 di oggi, mercoledì 9 giugno, quando la povera 58enne è finita sotto il manto stradale. Fortunatamente alcuni passanti si sono accorti della terribile scena, e hanno subito dato l’allarme chiamando il 112, il numero unico delle emergenze, denunciando quindi l’accaduto. Pochi minuti dopo sono giunti sul luogo segnalato l’ambulanza e anche i vigili del fuoco, necessari quest’ultimi per recuperare la donna caduta.

DONNA CADE NEL TOMBINO A ROMA: COSA E’ ACCADUTO?

I pompieri sul posto sono stati quelli della squadra operativa 8A del distaccamento di Monte Mario e quelli del Nucleo Saf Speleo Alpino Fluviale, che dopo aver svolto il proprio lavoro hanno affidato la vittima alle cure dei paramedici: questi l’hanno stabilizzata per poi trasportarla in codice rosso in ospedale. A quel punto è stata portata in pronto soccorso dopo di che è i camici bianchi hanno iniziato ad intervenire sul politraumi. Resta un mistero cosa sia accaduto, e non è da escludere che il tombino si sia aperto, provocando la voragine sotto di se, dopo il nubifragio che si è verificato ieri in quel di Roma: magari l’acqua è fuoriuscita proprio da quel tombino, spostandolo. La signora, probabilmente sovra pensiero, non si è accorta e ci è finita dentro.

