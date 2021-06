Nubifragio Roma: 50 mm di pioggia in 2 ore/ Video Bomba d’acqua, asilo allagato e…

Grande paura a Roma per il nubifragio che si è abbattuto sulla Città Eterna nella tarda mattinata di oggi, martedì 8 giugno 2021. Tutto ha avuto inizio attorno alle 12.30, quando un vero e proprio acquazzone ha travolto la Capitale, trasformando le sue vie e le sue strade in autentici fiumi a cielo aperto e creando, giocoforza, non pochi disagi alla circolazione veicolare e pedonale. In particolare, è stato il quadrante Nord del capoluogo laziale a essere maggiormente flagellato dalla perturbazione, con disagi accentuati anche da alcune problematiche ai tombini emerse in maniera particolarmente prepotente nel corso del temporale.

La situazione più grave ha riguardato l’area di Ponte Milvio, dove si sono registrati danni ai negozi e ai ristoranti, con i tavolini all’aperto spazzati via dall’acqua e automobili di fatto sommerse fino ai fanali. Preoccupazione anche in un asilo ubicato in via Castelnuovo di Porto, dove i vigili del fuoco, con l’aiuto della Polizia di Stato, sono dovuti intervenire per trarre in salvo 40 bambini e 6 persone adulte rimasti intrappolati nell’edificio a causa di un allagamento improvviso, che impediva loro la possibilità di trovare qualsiasi via d’uscita.

NUBIFRAGIO ROMA, OLTRE 50 MILLIMETRI IN MENO DI DUE ORE SULLA CAPITALE

Il nubifragio che ha flagellato all’ora di pranzo la città di Roma ha portato in dote, secondo gli esperti, oltre 50 millimetri d’acqua in meno di due ore e almeno fino alla prima serata sono attesi ulteriori rovesci e temporali di differente intensità sulla città e sulla provincia. L’elenco degli interventi delle forze dell’ordine, tuttavia, non si è certo esaurito: ad esempio, riferisce “Roma Today”, i carabinieri sono riusciti a salvare un soggetto disabile rimasto intrappolato a bordo del proprio autoveicolo all’interno del sottopassaggio della stazione San Paolo, ma, per liberarlo e consentirgli di abbandonare il mezzo, hanno dovuto frantumare il lunotto posteriore del mezzo. Per quanto concerne i mezzi pubblici, si sono riscontrate criticità, già risolte, sui tram tra piazzale Ostiense e largo Bernardino da Feltre, mentre gli utenti della Linea A hanno dovuto fare i conti con la chiusura dalle 14 della stazione Lucio Sestio, dove i treni transitano senza arrestare la loro corsa. Il consiglio per l’utenza è quello di fare ricorso alle stazioni Numidio Quadrato e Giulio Agricola.

