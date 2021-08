Donna Rice Hughes amante Gary Hart/ Chi è la donna al centro dello scandalo

Donna Rice Hughes è la donna al centro dello scandalo che tra il 1987 e il 1988 investì il principale candidato alla Casa Bianca Gary Hart. Donna Rice fu proprio la figura chiave della vicenda, dal momento che Hart, all’epoca dei fatti, fu accusato di intrattenere una relazione extraconiugale proprio con lei. La scoperta della sua presunta amante – la stessa Donna Rice – fece molto rumore e provocò la fine della della corsa di Hart verso la presidenza degli Stati Uniti d’America.

Fin da subito, Hart negò ogni tipo di accuse e trovò sostegno nella moglie, Lee Hart, la donna che gli è stata accanto per circa 60 anni fino al all’aprile 2021 (Lee è morta proprio pochi mesi fa). Anche la Hughes ha sempre dichiarato che le foto di lei e Hart insieme erano state manipolate.

Donna Rice Hughes era davvero l’amante di Gary Hart?

Classe 1958, originaria di Chalmette (Louisiana), Donna Rice è tuttora un personaggio in vista in America e nel mondo. Negli anni Ottanta faceva la modella, mentre ora è la presidente e Ceo dell’organizzazione ‘Enough is Enough‘ con cui si batte per la sicurezza su Internet (soprattutto quella dei minori).

A proposito del caso Hart, in un’intervista del 1988 rilasciata a Telemike, Donna Rice raccontò: “Ho conosciuto Gary Hart ad Aspen in Colorado. In seguito l’ho rivisto a Miami. Oltre a lui, in quell’occasione, c’erano il proprietario dello yacht su cui furono scattate le foto incriminate e la mia amica Lynn Armandt. Fu lei a proporre di fare qualche scatto, chiedendomi poi le foto per mostrarle, così diceva, al suo fidanzato. In seguito seppi che fu proprio lei, con ogni probabilità, a vendere quelle foto e l’intera storia montata dai giornali per la cifra di 300.000 dollari”.

La vita di Donna Rice dopo lo scandalo

Donna Rice, insomma, sostiene di essere stata vittima di un tradimento. In seguito ricevette offerte per quasi tre milioni di dollari in cambio di interviste, film o libri che rivelassero i dettagli dell’incidente, ma Donna rifiutò sempre tutto. Non solo: da allora, prosegue la Hughes, lei e Gary Hart non si videro né sentirono più.

“Per sfuggire all’assalto di fotografi e cronisti ho deciso che era meglio trasferirsi in California”, racconta ancora Donna nella famosa intervista a Mike Bongiorno. “Dal momento che a Los Angeles si fa del cinema, anch’io mi darò da fare in questo senso, venendo incontro alla mia prima aspirazione che era proprio quella di fare l’attrice”. Poi però la sua vita ha preso un’altra piega, e oggi Donna è avvocato e relatore sulla questione sicurezza dei minori in rete.

