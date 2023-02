Donnamaria choc al GF Vip: “Quando sono andato a votare ho incontrato i miei genitori”/ Spunta un bigliettino

Caos al GF Vip, Edoardo Donnamaria: “Spero mi abbiano coperto“

Al Grande Fratello Vip 2022 tiene banco una spinosa questione che Alfonso Signorini ha tutta l’intenzione di approfondire. Il conduttore, sin dall’inizio della puntata di questa sera, ha mostrato al pubblico una busta nera che non lascia presagire nulla di buono. Sono infatti in arrivo seri provvedimenti per alcuni concorrenti, rei di aver infranto il regolamento. In particolare, un video mostra Edoardo Donnamaria, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Nicole Murgia chiusi nel Van in cortile, nel cuore della notte, mentre chiacchierano appartati.

Proprio quello che si sarebbero confidati a vicenda è oggetto di discussione, e Signorini intende chiedere ai 4 concorrenti (separatamente) cosa si sarebbero rivelati. Edoardo Donnamaria, in particolare, spiega come sarebbero andate le cose in quella circostanza: “Abbiamo parlato di un sacco di cose, principalmente di cavolate, in maniera un po’ più aperta. È stata una notte nella quale ci siamo dimenticati di essere al Grande Fratello. C’era una telecamera che sembrava puntasse verso il basso. Non ricordo, non credo di aver fatto grosse cospirazioni e spero che gli altri mi abbiano coperto“.

Tuttavia sono proprio le ultime parole che lasciano perplesso Alfonso Signorini: perché gli altri concorrenti avrebbero dovuto coprire Edoardo Donnamaria? Il volto di Forum vuota così il sacco, rivelando un retroscena: “Io ho raccontato loro una cosa che non avrei dovuto raccontare. Ossia che quando sono uscito di qua per andare a votare alle elezioni regionali, ho incontrato fuori dal seggio i miei genitori e, nonostante il ragazzo della produzione mi abbia portato via da loro, ho visto mio padre, mi ha mostrato un bigliettino da lontano con una scritta che però non ho saputo interpretare“.

Il contatto con l’esterno, e ancora peggio riportare notizie esterne dentro la Casa, costituisce un’infrazione al regolamento del Grande Fratello Vip 2022. “Gliel’ho raccontato non per dare loro delle informazioni da fuori, ma perché è stato per me un momento bellissimo“, spiega Donnamaria.











