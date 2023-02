Busta nera al GF Vip: cos’è successo?/ Provvedimento in arrivo per Tavassi, Donnamaria, Micol e Murgia

Busta nera al GF Vip e provvedimento disciplinare in arrivo: perché?

Un nuovo provvedimento disciplinare è in arrivo nella Casa del Grande Fratello Vip. La puntata del 23 febbraio ha inizio con un’anteprima che promette scintille, in cui Alfonso Signorini pone l’attenzione su una busta nera posizionata al centro dello studio. Al suo interno c’è un provvedimento disciplinare a quanto pare destinato a quattro concorrenti in particolare: Edoardo Tavassi, Edoardo Donnamaria, Micol Incorvaia e Nicole Murgia.

A spiegare cos’è accaduto è proprio Signorini che, prima di leggere l’interno della busta nera, ne dà un’anticipazione: “Questa notte, nella Casa del Grande Fratello, c’è stata una notte dei lunghi coltelli. – esordisce il conduttore – Non si tratta più di divisioni, di persiani, di spartani, si tratta di un evento molto grave perché quattro dei nostri vipponi si sono rinchiusi nel Van, hanno cospirato tra di loro, commettendo – per cospirare tra loro – una gravissima infrazione, e si sono lasciati andare a delle confidenze che certamente non avrebbero mai voluto che venissero rese note. Che cose si saranno detto? Quali sono le rivelazioni che hanno portato a galla nella certezza di starsene al sicuro?” chiede Alfonso, pronto a svelare l’arcano nel corso della puntata.

