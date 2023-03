Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: niente intervista a Verissimo?

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi non saranno ospiti di Verissimo? A quanto pare, probabilmente a causa della squalifica che gli impedisce anche di essere nello studio del Grande Fratello Vip durante le puntate serale con Alfonso Signorini, Edoardo Donnamaria potrebbe non partecipare a nessuna trasmissione Mediaset. Lo stesso destino potrebbe averlo anche Antonella Fiordelisi che, eliminata da una settimana, non ha ancora rilasciato l’intervista ai microfoni di Verissimo. A riportare l’indiscrezione è Amedeo Venza secondo cui i Donnalisi potrebbero non essere invitati in nessun salotto televisivo.

Donnamaria e Fiordelisi: salta l'intervista a Verissimo?/ Spunta il retroscena, ma...

“Niente ospitate in tv per i Donnalisi… voci interne vicine alle varie redazioni fanno sapere che i due “vipponi” non sono stati chiamati per presenziare nei salotti tv di punta!”, scrive Amedeo Venza.

Edoardo Donnamarie e Antonella Fiordelisi: l’ipotesi dei fan su Verissimo

L’indiscrezione di Amedeo Venza è diventata subito virale e scatenato la reazione dei fan dei Donnalisi secondo cui l’intervista di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria a Verissimo potrebbe essere stata solo rinviata. Secondo il popolo di Twitter, infatti, Verissimo potrebbe aver rinviato l’intervista dei Donnalisi che potrebbero essere ospitati da Silvia Toffanin alla scadenza del contratto di Edoardo con il Grande Fratello Vip e, di conseguenza, quando la squalifica non avrà più alcuna influenza.

Edoardo Donnamaria, dopo il GF Vip torna su Radio Zeta/ L'annuncio: "Sono emozionatissimo"

Un’ipotesi che i fan hanno fatto anche alla luce di un video pubblicato dal profilo Instagram di Verissimo che ha dedicato un post ad Antonella ed Edoardo mostrando le prime ore insieme dopo l’eliminazione di Antonella. Nel frattempo, Donnamaria si consola con il ritorno ufficiale in radio.

