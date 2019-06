Donnarumma al Psg?/ Offerta al Milan: soldi più Areola, trattativa in corso

Gigio Donnarumma al Psg, il portiere potrebbe dare l’addio al Milan nei prossimi giorni: Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione sul futuro del classe 1999. Reduce da una stagione in chiaroscuro, l’estremo difensore è finito sul taccuino di Leonardo per difendere la porta della compagine parigina e, dopo l’addio di Gigi Buffon (vicino a un ritorno alla Juventus), potrebbe esserci un altro gardien italiano per il club di Al-Khelaifi. Ecco le parole dell’esperto di mercato di Sky Sport: «Il PSG torna all’assalto di Gigio Donnarumma, vecchio obiettivo del club francese. I contatti con il Milan sono frequenti, la trattativa è in corso: si lavora su una valutazione di 50 milioni per Donnarumma a cui si aggiungerebbero i 30 di Areola, attuale portiere dei francesi che potrebbe finire a Milano come contropartita».

GIGIO DONNARUMMA AL PSG: TIFOSI DIVISI

Gigio Donnarumma-Psg, un’operazione che potrebbe concretizzarsi nel corso dei prossimi giorni e che sembra dividere il tifo rossonero. Tra i calciatori più pagati al Milan, il 20enne rappresenta un punto di riferimento della formazione di Giampaolo ma una sua cessione comporterebbe una plusvalenza enorme, visto che è cresciuto nella cantera del Diavolo. C’è anche da dire che sostituire un calciatore delle sue qualità e potenzialità è tutt’altro che semplice. Ecco alcuni commenti social dei sostenitori della compagine meneghina: «Operazione assolutamente non favorevole per il Milan, sotto tutti i punti di vista», «Se le cifre fossero vere e confermate sarà rivoluzione Cade qualsiasi discorso di fronte a una simile ridicola valutazione», «Portateglielo a braccia! Prima che si accorgano della bidonata!», «La cessione di Donnarumma al PSG per 50 milioni è una sliding door, come la fu quelle di Ibra e Thiago».

© RIPRODUZIONE RISERVATA