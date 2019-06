Buffon torna alla Juventus?/ Clamoroso: contratto di un anno, Perin ai saluti

Bomba di calciomercato: Gigi Buffon torna alla Juventus a distanza da un anno dall’addio. Una trattativa lampo, nata dopo l’ufficialità della partenza dal Paris Saint Germain: come spiega Gianluca Di Marzio, sono stati registrati contatti molto proficui tra il club e l’entourage del portierone, si attende solo l’uscita di Mattia Perin. Arrivato dal Genoa nell’estate 2018, il classe 1992 non ha trovato molto spazio ed ha diverse richieste: Roma e Siviglia hanno sondato il terreno con la Vecchia Signora per l’estremo difensore di Latina, pronto a salutare per ritrovare continuità. Buffon ha dato il suo ok al ruolo di vice-Szczesny: «Tra Buffon e la Juve non è finita ed è dunque pronto un nuovo contratto di un altro anno in bianconero da giocatore», ha evidenziato l’esperto di mercato di Sky Sport.

BUFFON-JUVENTUS DI NUOVO INSIEME?

Attese conferme da parte della società bianconera nelle prossime ore, ma sono diverse le fonti a parlare di un affare sulla via della conclusione. Tancredi Palmeri ha spiegato su Tuttomercatoweb: «E’ un clamoroso ritorno all’ovile, ma è tutto fatto: la Juventus e Buffon hanno deciso di ricongiungersi, un rapporto d’amore che in verità non si era mai incrinato, nonostante Andrea Agnelli gli avesse tolto la titolarità e Gigione avesse deciso di andare a fare un Erasmus a Parigi. Il problema è che non è andata esattamente come ci si aspettava». Prosegue il giornalista: «Andrea Agnelli stesso è intervenuto la scorsa settimana, praticamente dopo l’annuncio di Sarri. Il succo della proposta era: “Gigi, ma se sei entrato nell’ordine di idee di fare il secondo in una grande, a questo punto vieni a farlo da noi, no? Della tua leadership c’è sempre bisogno, questa è casa tua, e Perin stesso quest’anno ha comunque giocato una decina di partite”. Ci ha pensato 48 ore Gigi, e poi l’accordo. Contratto rinnovabile di anno in anno, dovrebbe aggirarsi su poco meno di due milioni di euro, con ricchi bonus. Buffon arriva accettando il ruolo di secondo, che avrà i suoi spazi nel corso della stagione, ma con gerarchie definite».

