Donne sull’orlo di una crisi di nervi, 3a puntata/ Anticipazioni: Francesca Fagnani e Massimo Giletti ospiti

Donne sull’orlo di una crisi di nervi: anticipazioni della 3a puntata dello show di Piero Chiambretti

Torna questa sera, 28 maggio 2024, l’appuntamento con Donne sull’orlo di una crisi di nervi, il programma di Piero Chiambretti in onda dalle 21.20 su Rai 3. Anche questo nuovo appuntamento vedrà il conduttore accompagnato da due ospiti speciali: parliamo di Francesca Fagnani e Massimo Giletti. La giornalista e celebre conduttrice di Belve, che è anche autrice del libro “Mala. Roma Criminale”, avrà un faccia a faccia con Chiambretti durante il quale racconterà retroscena della sua vita e carriera.

Anche Massimo Giletti sarà protagonista di una chiacchierata con Chiambretti, durante la quale racconterà episodi della propria carriera. Nel corso di questa terza puntata non mancheranno i collegamenti con i corrispondenti Rai, Giovanna Botteri da Parigi, Marco Varvello da Londra e Claudio Pagliara da New York.

Donne sull’orlo di una crisi di nervi: tutti gli ospiti e gli argomenti della terza puntata

In studio, per parlare dei vari argomenti della trasmissione Donne sull’orlo di una crisi di nervi, ci saranno gli opinionisti Francesca Barra ed Edoardo Camurri, ma al loro fianco tornerà anche Costantino della Gherardesca. Non mancheranno gli interventi della scrittrice Melanie Francesca, di Grazia Sambruna e dell’attrice Rosalia Porcaro. Il comunicato ufficiale della nuova puntata annuncia, inoltre, che le tiktoker del programma, Marina Valdemoro Maino e Sara Penelope Robin, saranno impegnate in una nuova puntata di “Maryna and the city” e delizieranno il pubblico con un nuovo tutorial della serie “‘Na bellezza”.

Nel corso della puntata farà il suo esordio in trasmissione l’attrice e comica Tess Masazza, con un numero molto ironico. Come lei anche Francesco Fanucchi. L’attrice Francesca Reggiani parlerà invece di chirurgia estetica mentre Martina Difonte e Sol, le cantanti dello show di Piero Chiambretti, si esibiranno al fianco del corpo di ballo “Women”. Donne sull’orlo di una crisi di nervi è visibile in diretta su Rai 3 o anche in streaming attraverso la piattaforma Raiplay.











