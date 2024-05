Piero Chiambretti: “Le donne non sono come gli uomini…”/ “Loro li hanno nel cervello…”

Piero Chiambretti si prepara per il debutto in TV al timone di “Donne sull’orlo di una crisi di nervi“, in onda il martedì sera in chiaro su RaiTre e in streaming su Rai play.

Piero Chiambretti ritorna con “Donne sull’orlo di una crisi di nervi”…

Tra le pagine di Chi magazine intanto é ripresa una sua intervista, dove Piero Chiambretti svela di tornare ben felice nello schermo affascinato dal fatto che “oggi la tv evidenzia alla perfezione l’immagine”.

Al conduttore Piero Chiambretti, così come lui evidenzia tra le righe dell’intervento che anticipa il debutto televisivo di Donne sull’orlo di una crisi di nervi, piace anche il gusto dell’estetica. Inteso come “educazione, rispetto per gli altri e per se stessi. Sono un esteta nel modo di vivere, di abitare, di muovermi e vestirmi. È una cosa che ho innata da quando portavo i calzoni all’inglese con le bretelline che mi metteva mia madre, è il mio marchio di fabbrica≫.

Nel 1987 debuttava all’interno di “Va’ pensiero” con la rubrica “II divano in piazza” e le donne continuano ad essere al centro della sua esistenza, personale e professionale come in “Donne sull’orlo di una crisi di nervi”.

Piero Chiambretti dedica il nuovo spazio TV “Donne sull’orlo di una crisi di nervi” all’universo femminile:

E lo stesso Piero Chiambretti ammette di essere soggiogato dal mondo al femminile, che ha conquistato ormai la sua vita catalizzando la sua attenzione anche nell’ambito della professione che lo vede protagonista. Questo, complice il pensiero maturato dal conduttore e artista a tutto tondo, che l’universo femminile abbia delle peculiarità brillanti, innate. Pertanto, sempre più spesso le donne non si sentono comprese. Da qui, quindi, sembra essere nata l’idea alla base del format “Donne sull’orlo di una crisi di nervi”.

«Le donne non sono come gli uomini -ne é certamente convinto Piero Chiambretti, tra le parole rilasciate a mezzo stampa sulle donne in generale e le differenze che le contraddistingue dagli uomini-, che hanno muscoli nel corpo, loro li hanno nel cervello».













