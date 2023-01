DON’T WORRY DARLING/ Un thriller psicologico ambizioso

Presentato in anteprima mondiale, Fuori Concorso, alla 79° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Don’t Worry Darling rientra nell’elenco delle opere più ambiziose del 2022. Opera seconda di Olivia Wilde dopo La rivincita delle sfigate, il lungometraggio è ora disponibile in Dvd e Blu-Ray per Warner Bros. Home Entertainment e merita grande attenzione per diversi motivi.

SINOSSI – Alice e Jack vivono nella comunità idealizzata di Victory, la città aziendale sperimentale che ospita gli uomini che lavorano al progetto top-secret Victory e le loro famiglie. L’ottimismo della società degli anni Cinquanta, propugnato dall’amministratore delegato Frank – in egual misura visionario aziendale e life coach motivazionale – caratterizza ogni aspetto della vita quotidiana nell’affiatata utopia del deserto. Mentre i mariti trascorrono ogni giorno all’interno del quartier generale del Victory Project, lavorando allo “sviluppo di materiali avanzati”, le loro mogli – tra cui l’elegante compagna di Frank, Shelley – possono trascorrere il loro tempo godendosi la bellezza, il lusso e la dissolutezza della loro comunità.

La vita è perfetta, con tutti i bisogni dei residenti soddisfatti dall’azienda. Tutto ciò che chiedono in cambio è discrezione e impegno indiscusso per la causa di Victory. Ma quando iniziano ad apparire delle crepe nella loro vita idilliaca, mostrando sprazzi di qualcosa di molto più sinistro che si nasconde sotto la facciata attraente, Alice non può fare a meno di chiedersi esattamente cosa stiano facendo a Victory, e perché. Quanto è disposta a perdere Alice per svelare ciò che sta realmente accadendo in questo paradiso?

Don’t Worry Darling è un thriller psicologico audace e visivamente sbalorditivo, in grado di tenere alto il livello della tensione anche attraverso l’utilizzo sapiente della colonna sonora. Grande lavoro di messa in scena cinematografica, mentre c’è qualche passaggio a vuoto dal punto di vista della scrittura. Un’opera che strizza l’occhio a The Truman show, ma che mantiene una sua originalità stimolante. Da menzionare l’interessante riflessione sulla libertà della donna di disporre del proprio corpo. Ottime le interpretazioni dei protagonisti, a partire dal sempre bravo Chris Pine.

