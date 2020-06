Doom/ Video, su Canale 20 il film con The Rock – Dwayne Johnson (21 giugno)

Doom andrà in onda domenica 21 giugno alle ore 21.00 su Canale 20. Si tratta di un film del 2005 diretto da Andrzej Bartkowiak e che trae ispirazione dall’omonima serie di videogiochi. Tra la fantascienza e l’horror, il soggetto di Doom è curato da Dave Callaham e la sceneggiatura da Wesley Strick. Le musiche sono composte da Clint Mansell, cantante e chitarrista della band Pop Will Eat Itself. Si cimenta in seguito nella composizione di soundtrack di film come The Hole, Formula per un delitto, Abandon – Misteriosi omicidi. Riceve la nomina ai Golden Globe per il film The Fountain – L’albero della vita (Darren Aronofsky -2006).

Doom, la trama del film

Doom si basa sulle vicende del famoso videogioco. Il film si apre nel 2026, quando degli archeologi scoprono nel deserto un portale, chiamato Arca, che conduce a un’antica città marziana. Vent’anni dopo, un gruppo di scienziati sulla base spaziale Olduvai viene attaccato da dei mostri sconosciuti. Il dottor Carmack, a capo della spedizione, manda una richiesta di aiuto sulla Terra. Le uniche persone che possono intervenire sono i membri della Rapid Response Tactical Squad, capitanata dal comandante Sarge (Dwayne Johnson) e da John Grimm (Karl Urban). Tuttavia, il gruppo di Marines in missione su Marte, non sa che i ricercatori hanno senza volerlo scatenato un esercito di creature infernali. Sono proprio questi mostri ad aver invaso la stazione e ucciso tutti (o quasi) gli uomini. Il compito della squadra è eliminare la minaccia e contenere la situazione così che non raggiunga la Terra. Riusciranno nell’intento?

