Doppia colpa/ Su Rai 3 il film con Pierce Brosnan e Guy Pearce

Doppia colpa, la trama del film: film Rai 3 diretto da Simon Kaijser

Doppia colpa sarà trasmesso da Rai 3 oggi, giovedì 16 giugno, a partire dalle 22.00. Si tratta di un thriller del 2018 dal titolo originale Spinning man, distribuito da Lionsgate Premiere (USA), BIM Distribuzione (Italia) e prodotto da Film Bridge International, VX119 Media Capital. La regia è di Simon Kaijser. Nel cast abbiamo Guy Pearce, noto attore inglese che oltre al cinema ha fatto molto teatro partecipando al musical Grease, è stato anche protagonista di importanti serie televisive come Omicidio a Eastown, The innocents e When we rise.

Kiss in the chef/ Su Canale 5 il film con Diana Amft

Nel cast troviamo anche Pierce Brosnan, in trentotto anni di carriera ha interpretato cinquantadue film e una serie televisiva. All’European Film Awards gli è stato consegnato il Premio miglior contributo europeo al cinema mondiale. Nel 1995 veste i panni dell’agente inglese 007 in Goldeneye seguiranno altre tre pellicole prima di chiudere con la saga di Bond. Altri attori che troviamo nel cast sono: Minnie Driver, Adeya Rush e Alexandra Shipp.

Vanguard/ Su Italia 1 il film con Jackie Chan e Yang Yang

Doppia colpa, la trama del film: un uomo amorevole e…

Doppia colpa vede come protagonista l’affascinante Evan Birch interpretato da Guy Pearce, un uomo amorevole con la sua famiglia, attento alle esigenze della moglie, sempre presente nella vita dei suoi figli, ha un lavoro che lo soddisfa, è uno stimato professore di filosofia apprezzato molto dai suoi studenti. Un giorno all’improvviso una studentessa scompare e di lei non si trovano tracce. La polizia comincia ad indagare sulla vita privata della ragazza per scoprire se aveva amicizie brutte e i sospetti cadono su Evan per alcuni eventi che sono successi in passato e che tornano di nuovo a perseguitarlo. La moglie comincia ad avere dei dubbi sull’estraneità del marito nella scomparsa misteriosa della studentessa.

SCUSATE SE ESISTO, RAI 1/ Trama e cast del film: come vedere il film in streaming

Il suo alibi non regge e anche la polizia comincia a sospettare che il professore possa essere coinvolto nella faccenda. A insospettirsi più di tutti è il detective Malloy, interpretato dall’attore Pierce Brosnan che indica il professore come colpevole. Da questo momento Evan cerca con le sue forze di dimostrare di essere estraneo ai fatti e la sua colpevolezza è infondata, purtroppo la situazione in alcune circostanze peggiora a suo discapito, perché sbaglia l’approccio e continua a mettersi nei guai facendo allontanare da sé la sua innocenza.

Il video del trailer di Doppia Colpa













© RIPRODUZIONE RISERVATA