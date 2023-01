Doppio incendio a Milano: morta 79enne/ Evacuato edificio storico di fine ‘800

Doppio incendio nelle ultime ore a Milano, dove si è registrata la morte di una donna di 79 anni. La vittima è deceduta nel primo dei due roghi, quello divampato in via Val Daone 1 (zona Niguarda) nella serata di lunedì 16 gennaio 2023. Le fiamme, stando ai primi riscontri, sarebbero partite proprio dal suo appartamento, per poi propagarsi anche al secondo piano della palazzina. Per l’anziana, come riferito da “Milano Today”, non c’è stato nulla da fare: malgrado sul posto siano intervenute due ambulanze e un’automedica del 118, la signora è stata trovata in arresto cardiaco.

Trasportata quindi d’urgenza all’ospedale “Niguarda”, ha perso la vita all’interno del nosocomio meneghino. Il suo decesso parrebbe – secondo l’Azienda regionale emergenza urgenza – essere collegato a un’intossicazione da fumo. Nel frattempo, sul luogo dell’incendio di Milano sono giunti i vigili del fuoco, che hanno spento il fuoco, la cui genesi pare essere ancora ignota.

DOPPIO INCENDIO A MILANO: IN FIAMME UNA PALAZZINA DI FINE OTTOCENTO

Il secondo incendio a Milano si è sviluppato prima dell’alba di oggi in un palazzo storico del centro città, precisamente in via Manzoni 45. Si tratta di un edificio di fine Ottocento, che è stato evacuato e, fortunatamente, non vi sarebbero feriti, né intossicati. Sul luogo del rogo sono poi giunti il 118, i vigili del fuoco, la polizia di Stato e la polizia locale.

In base a quanto riferito da “La Stampa”, le fiamme avrebbero avuto origine “poco dopo le 5 di mattina sul tetto della palazzina, coinvolgendo l’ultimo piano. Il 118 ha riferito che non ci sono stati feriti o intossicati e che le ambulanze sono giunte sul posto in prevenzione“. La polizia di Stato ha quindi provveduto “a evacuare il palazzo, dove si troverebbero anche alcuni appartamenti oltre agli uffici, tra i quali una nota casa d’aste che gestisce la compravendita di opere d’arte e importanti oggetti d’antiquariato e un circolo di prestigio”.

