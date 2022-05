Doppio suicidio Spinello/ Comunità Ramtha: “Nessun contatto con vittime dal 2012”

Il caso del doppio suicidio avvenuto a Spinello, nel Forlivese, che ha coinvolto i coniugi Paolo Neri (67 anni) e Stefania Platania (65), è stato approfondito a “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di martedì 24 maggio 2022. Com’è emerso nelle scorse ore, marito e moglie avevano frequentato la comunità Ramtha, vale a dire una scuola di illuminazione, un gruppo spirituale. Come riferito dall’inviato Edoardo Lucarelli, “i due coniugi vi appartenevano, ma gli ultimi contatti risalirebbero al 2012. Ci è stato raccontato di libri all’aperto, di una filosofia new age, però i gigli impressi sul cancello dell’abitazione dove i due si sono tolti la vita, stanno a significare la grossa connessione che c’era tra loro e la sede del gruppo Ramtha, a Washington“.

In questo istante si sta quindi verificando se vi sia un legame tra quanto accaduto e un’eventuale esasperazione da parte dei due ex dipendenti del Senato, i quali avevano anche realizzato un bunker sotto la propria casa, riempiendolo con derrate alimentari, per sopravvivere a un’eventuale fine del mondo.

DOPPIO SUICIDIO A SPINELLO, IL FIGLIO: “IMMENSO DOLORE”

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, a proposito del doppio suicidio di Spinello, è stata mostrata la brevissima intervista realizzata al figlio delle persone decedute: “Non abbiamo nessuna dichiarazione da fare, mi dispiace. Solamente un immenso dolore”.

I residenti del posto hanno risposto ad alcune domande formulata loro dall’inviato Edoardo Lucarelli, evidenziando come marito e moglie fossero assolutamente rispettabili, educati. Li si vedeva di tanto in tanto in giro a piedi per il piccolo borgo, per qualche rara passeggiata, ed erano molto riservati. Si dedicavano anche alla cura del giardino, dell’orto in quel di Spinello, località che la comunità Ramtha avrebbe individuato come “protetta” qualora si giunga alla fine del mondo, tanto che sono almeno una decina i bunker che sono stati edificati in loco dalla popolazione.

