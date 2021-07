Dotan, coming out e fidanzato/ “Per anni ho tentato di nascondere il mio essere gay”

Dotan e il coming out nel 2019. Il cantante di “Numb” alcuni anni fa ha deciso di condividere con i suoi fan e il mondo intero una indiscrezione sulla sua vita privata confessando di essere gay. Con una foto pubblicata su Instagram in compagnia del fidanzato ha rivelato: “ho questo bellissimo uomo che chiamo il mio ragazzo intorno al mio braccio… L’amore è amore”. Un annuncio che non ha destabilizzato i fan né tantomeno le fan donne che continuano a seguirlo e ad ascoltare la sua musica.

Una scelta coraggiosa quella del cantautore, polistrumentista e produttore discografico israeliano che ha preferito essere sincero con il suo pubblico confessando: “voglio parlare del mio essere gay perché è una parte importante di me. Per anni ho tentato di nascondere chi sono davvero perché temevo potesse inficiare la mia carriera o che potessi venir giudicato”. L’artista, intervistato dal Corriere della Sera ha raccontato come il brano “Numb” abbia un significato davvero importante per lui, visto che rappresenta una sorta di ripartenza.

Dotan: “voglio parlare del mio essere gay” e pubblica il nuovo singolo “Mercy”

La canzone di Dotan, infatti, ha aiutato tantissimi ragazzi e ragazze gay a trovare il coraggio di fare coming out, di raccontare chi sono veramente senza timori e paure. Un messaggio importante in un mondo che a volte ti costringe ad essere ciò che non sei. Nella vita di Dotan c’è anche un misterioso uomo di cui non è dato sapere nulla visto che il cantante non ha condiviso alcuna informazione sul suo conto. Una cosa è certa i due nella foto pubblicata su Instagram sono felici insieme e questo fa ben sperare per la coppia. L’amore è amore ha concluso cantautore, polistrumentista e produttore discografico israeliano pronto ad esibirsi con il suo nuovissimo singolo “Mercy” sul palcoscenico dei Battiti Live, l’evento musicale trasmesso su Italia 1.

