Dote Sport 2023: pubblicato il bando Lombardia/ Cos’è, come funziona e come ottenerlo

Ad inizio mese è stato approvato il bando Dote Sport 2023 da parte della regione Lombardia che può essere richiesto già dal 20 febbraio. Concretamente si tratta di un contributo a fondo perduto erogato dalla Regione per tutti i giovani, che rispettano determinati requisiti d’età e di reddito che verranno spiegati più avanti in questo articolo, desiderosi di cimentarsi in un’attività sportiva al fine di coprire le spese sostenute per suddetta attività. Le richieste possono essere già presentate semplicemente collegandosi al potale dedicato al bando Dote Sport 2023 sul sito della Regione Lombardia, raggiungibile cliccando qui, e compilando il form dedicato. Cerchiamo, però, di capire meglio come funziona e quali siano i requisiti per richiederlo.

Dote Sport 2023: cos’è e come funziona il bando

Come anticipato, il bando Dote Sport 2023 è fine a rimborsare, totalmente o parzialmente, le spese sostenute da un giovane per un’attività sportiva. Sono stati erogati complessivamente 2 milioni di euro, dei quali il 10% è dedicato alle famiglie con minori disabili a carico. Per richiedere il rimborso, però, è necessario rispettare alcuni criteri, sia dal punto di vista del richiedente, che dell’attività sportiva.

Il bando Dote Sport 2023 potrà essere richiesto, infatti, per sostenere le spese di uno o più figli compresi tra i 6 e i 17 anni per i corsi sportivi dell’anno 2022/2023. Il corso si dovrà tenere sul territorio lombardo e deve avere una durata di almeno 6 mesi, oltre che essere tenuto da associazioni o società sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale, oppure da società afferenti ad Enti Locali lombardi. L’agevolazione Dote Sport 2023, inoltre, potrà essere richiesta solamente per spese tra i 100 e i 600 euro complessivi, e consiste in un rimborso di 100 euro totali per figlio. Si dovrà, infine, certificare anche un ISEE non superiore a 20mila euro, che salgono a massimo 30mila nel caso di figlio disabile, oltre alla residenza continuativa per almeno 5 anni in Lombardia di almeno un genitore con cui il figlio vive.

Come partecipare al bando Dote Sport 2023

Le richieste per il bando Dote Sport 2023 sono già presentabili collegandosi alla pagina dedicata sul portale della Regione Lombardia. Le domande si chiuderanno il 22 marzo 2023 alle 16 e si procederà subito alla verifica dei requisiti e all’erogazione del rimborso. È necessario, innanzitutto, creare un account per accedere alla sezione bandi del sito, utilizzando lo SPID, lo Carta Nazionale dei Servizi oppure la Carta d’Identità Elettronica. Basterà, infine, compilare il bando, ponendo attenzione a riportare i dati fedeli e veritieri, ed attendere lo spoglio delle domande.











