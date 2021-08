Douglas Luiz alla Roma?/ Calciomercato news, Pinto avrebbe parlato di lui a Londra

CALCIOMERCATO NEWS, DOUGLAS LUIZ ALLA ROMA

I giallorossi stanno completando l’organico in questi ultimi dieci giorni di calciomercato estivo e nelle scorse ore sarebbe emersa l’indiscrezione riguardante il possibile approdo di Douglas Luiz alla Roma. Ventitreenne brasiliano di proprietà dell’Aston Villa, con cui il contratto scadrà nel giugno del 2023, stando ai rumors più recenti Douglas Luiz sarebbe stato sondato dal general manager dei capitolini Tiago Pinto in occasion del suo viaggio a Londra avvenuto qualche giorno fa, quando ha chiuso con il Chelsea la trattativa per l’acquisto di Tammy Abraham. La valutazione del centrocampista classe 1998 sarebbe di circa 35 milioni di euro secondo il portale Transfermarkt, una cifra troppo elevata per la Roma in questo momento ma che potrebbe comunque pensare di compiere un altro sforzo importante viste la giovane età e le caratteristiche del calciatore.

CALCIOMERCATO NEWS, IL PREZZO DEL BRASILIANO

Le chances di vedere Douglas Luiz alla Roma potrebbero non essere molto elevate quindi appunto per i costi dell’operazione, ragionando anche sui tempi dell’eventuale trattativa. Nella passata stagione Douglas Luiz è stato in grado di collezionare 34 presenze totali fra Premier League e EFL Cup impreziosite pure da tre assist vincenti forniti ai suoi compagni dell’Aston Villa. Più probabile a questo punto che la Roma si concentri su altri profili come Zakaria del Borussia Monchengladbach o anche Anguissa del Fulham mentre sembrano più lontani Torreira e soprattutto Xhaka dell’Arsenal.

