CALCIOMERCATO ROMA/ Diawara, Villar e Reynolds: nessuno vuole lasciare i giallorossi

CALCIOMERCATO ROMA, DIAWARA E VILLAR

La Roma ha bisogno di piazzare gli ulitmi giocatori in esubero in questa fase finale del calciomercato estivo così da poter operare ancora in entrata e sistemare l’organico da mettere a disposizione di mister Mourinho. Due calciatori che dovrebbero lasciare i giallorossi sono senza dubbio Amadou Diawara e Gonzalo Villar, con il primo che ha già rifiutato nei giorni scorsi di trasferirsi in Premier League al Wolverhampton, squadra da cui è arrivato il portiere portoghese Rui Patricio e cui cui pareva già essere stato trovato l’accordo per il trasferimento del ventiquattrenne guineano. Il ventitreenne spagnolo non penserebbe invece ad altre società se non la Roma dove vorrebbe continuare a giocarsi le proprie carte ed ora il dirigente Tiago Pinto tenterà di trovare una soluzione per risolvere queste due spinose situazioni se vorrà sperare di trovare ancora almeno un centrocampista da aggiungere alla rosa.

CALCIOMERCATO ROMA, REYNOLDS NON SI MUOVE

In casa Roma non sembrano esserci calciatori intenzionati a voler abbandonare la Capitale in questi frenetici giorni di calciomercato. Secondo quanto svelato dal giornalista John Solano tramite il suo account ufficiale su Twitter, anche l’entourage del difensore Bryan Reynolds avrebbe spento le voci che vorrebbero il giocatore lontano dai giallorossi dichiarando “Bryan avrà il suo spazio”. Sebbene i rumors rivelino che il tecnico Mourinho non sarebbe stato convinto a sufficienza da Reynolds nel corso del precampionato e che Tiago Pinto sarebbe dunque alla ricerca di un nuovo terzino destro, pare che il ventenne texano abbia soltanto voglia di continuare a lavorare a Trigoria per emergere e far bene con la Roma.

