Dove si gioca la finale di Europa League 2021?/ A Danzica in Polonia, Stadio Energa Gdańsk

La finale di Europa League 2020/21 si giocherà allo Stadio Energa Gdansk di Danzica il 26 maggio prossimo. Certo c’è la situazione legata all’emergenza sanitaria da Covid-19 che rende tutto più delicato anche se l’Uefa è stata costretta a stilare dei calendari per la prossima stagione. Qualora ci fossero altri lockdown si renderebbe allora necessario prevedere uno slittamento come accaduto quest’anno, con la finale spostata in un’altra sede e che si disputerà domani 21 agosto 2020 tra Inter e Siviglia. Proprio quest’anno infatti la finale si sarebbe dovuta giocare in Polonia per poi essere rinviata e giocata a Colonia in Germania. Sarà la cinquantesima edizione della competizione, la dodicesima da quando si è cambiata la formula da Coppa Uefa a Europa League appunto.

Finale Europa League 2021 a Danzica, Stadio Energa Gdansk un impianto moderno

Lo Stadio Energa Gdansk a Danzica, dove si giocherà la finale di Europa League del 2021, è un impianto decisamente moderno. Costato oltre 190mila euro è stato inaugurato nel 2011 con i lavori che sono andati avanti per tre lunghi anni per farsi trovare pronti per Euro 2012 giocato a cavallo di Polonia e Ucraina. Da un progetto di RKW Rhode Kellermann Wawrowky è di proprietà del Lechia Danzica che ci gioca le sue partite casalinghe. Viene considerato un fiore all’occhiello del calcio moderno, uno degli stadi più belli del mondo. Lo stadio può ospitare attorno alle 40mila persone che speriamo davvero vivamente di poter vedere sugli spalti a fare il tifoso in una finale di Europa League che mai come questa estate sembra essere lontana.



