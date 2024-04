Dov’è stato girato Il meglio di te?/ La location: le perle della Basilicata protagoniste: da Tricarico a Mara

Location Il meglio di te: dove è stato girato il film

Dove è stato girato “Il meglio di te”, film con Maria Grazia Cucinotta e Vincent Riotta che interpretano una coppia separata che si ritrova a causa della malattia? I luoghi della pellicola, unici e straordinari, hanno conquistato il pubblico che hanno amato non solo la trama intensa e dolorosa del film, ma anche tutti i luoghi in cui la vicenda si sviluppa. Il film non è stato girato all’estero, ma tutto in Italia. Ad offrire i fantastici luoghi in cui i personaggi interpretati da Maria Grazia Cucinotta e Vincent Riotta si ritrovano a ricordare il passato, ma anche ad affrontare insieme il doloroso presente si trovano in Basilicata.

La regione dell’Italia meridionale ha offerto il set naturale alla pellicola che è stata giurata in alcuni dei paesi più belli della regione stessa e che sono considerati delle vere e proprie perle del territorio.

Tutti i luoghi del film Il meglio di te

Quali sono, dunque, i luoghi della Basilicata che hanno fornito il set naturale per il film “Il meglio di te”? Le scene esterne del film sono state girate tra Brindisi di Montagna, Satriano di Lucania, Tricarico e Maratea. “Non conoscevo questi luoghi, sono di uno splendore unico. Vorrei tanto poter tornare a girare qui un altro mio lavoro cinematografico”, ha raccontato il regista Fabrizio Maria Cortese.

Brindisi di Montagna è famoso per il Parco della Grancia che si estende su un territorio di 50 ettari ed è il primo parco storico rurale d’Italia. Satriano di Lucania è un borgo ricco di murales nel centro storico mentre Tricarico è il luogo ideale per chi ama la storia con i suoi numerosi monumenti. Infine, c’è Maratea famosa anche per aver ospitato diverse edizioni del Capodanno di Raiuno.











