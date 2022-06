DOVE VA LA RISTORAZIONE?/ I freni e le speranze di un settore ancora sotto al pre-Covid

La buona notizia è che, secondo le più recenti rilevazioni di Fipe, nel primo trimestre del 2022 l’indice del fatturato delle imprese della ristorazione è cresciuto rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente dell’88,7%. Un incremento che – dice la Federazione Italiana Pubblici Esercizi – segnala il lento, ma progressivo ritorno alla normalità dopo la pandemia, spinto soprattutto dalla totale riapertura delle attività, pur ancora soggette a qualche limitazione come il green pass.

ALLARME SICCITÀ/ Ecco le misure da prendere (sul lavoro) perché la crisi non si ripeta

La cattiva notizia è che questo poderoso balzo in avanti – osserva ancora Fipe – dipende in buona parte dal confronto con un periodo in cui la ristorazione era sottoposta ad ampie misure restrittive che ne circoscrivevano pesantemente l’attività. E la prova, impietosa, viene dai numeri: il fatturato infatti resta ancora al di sotto dei livelli del 2019 per circa 10 punti percentuali.

FOOD/ "Fico Eataly World, non solo consumo ma esperienze: ecco la nostra svolta"

La stessa dinamica tocca peraltro anche i giudizi sull’andamento dei flussi di clientela, che – rileva Fipe – nei primi tre mesi dell’anno registrano un miglioramento (-15,2%), pur rimanendo ancora al di sotto di 7 punti rispetto a quanto rilevato nel 2019. E ancora, lo stesso vale per l’occupazione: in questo caso il saldo, pur restando negativo, passa da -20,1 del trimestre precedente a -10,7, portando la perdita nel confronto con il 2019 a circa 5 punti. E di nuovo, lo stesso discorso si può applicare anche al clima di fiducia che, sempre nel 1° trimestre del 2022, si attesta a quota 92,5 recuperando così 8 punti nel confronto con il 4° trimestre 2021, ma rimanendo ancora lontano dai livelli del primo trimestre del 2019, quando l’indicatore toccava quota 97,6.

Coach diete online denunciato: spingeva giovani ad anoressia/ 500 kcal giornaliere...

Si muovono invece in territori prettamente positivi le materie prime che, rispetto al 2019, registrano incrementi del +17% nei saldi delle risposte (+17%) e che, rispetto al 2021, fanno registrare un balzo del +50%. E va detto che anche i prezzi di vendita sono dati in aumento: il saldo tra risposte positive e negative – dice Fipe – registra infatti un +15%.

I dati registrati nella prima parte dell’anno fanno comunque complessivamente ben sperare per le prospettive a breve termine: le stime per il 2° trimestre del 2022 – nota Fipe – sono caratterizzate da ottimismo, in particolare riguardo alle performance economiche delle aziende e all’occupazione. Ma – avverte la Federazione – ci si dovrà confrontare con un rialzo dei listini in conseguenza degli aumenti dei costi delle materie prime.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA