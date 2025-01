Sta facendo discutere la dieta di Bryan Johnson, un milionario americano che sta mettendo in pratica un piano alimentare assolutamente folle per non invecchiare mai e quindi non morire. Come molti altri milionari soprattutto americani, anche Bryan Johnson sta cercando la formula perfetta per non far aumentare gli anni nel suo organismo e la sua vita è raccontata anche in un documentario che si trova su Netflix dal primo gennaio scorso, dal titolo “Non morire – L’uomo che vuole vivere per sempre”.

Ma chi è costui? Si tratta di un uomo di 48 anni, classe 1977, nato nello stato dello Utah, ed ex proprietario di Braintree Venmo, una società specializzata nei pagamenti digitali che nel 2013 venne venduta per ben 800 milioni di dollari a Paypal. E’ quindi ricchissimo ed ha deciso di dedicare gran parte della sua ricchezza appunto ad una dieta per non invecchiare mai o per lo meno, per ritardare il più possibile il declino fisico.

DIETA DI BRYAN JOHNSON: ECCO IL FOLLE PROGETTO BLUEPRINT

Questa dieta, che è di fatto un vero e proprio stile di vita, si chiama Blueprint, e punta a scoprire la vita eterna. Ce la farà? Difficile dirlo, anche se ovviamente siamo scettici, ma in ogni caso Bryan Johnson è convinto di quello che sto facendo. Sta investendo ben due milioni di dollari all’anno per una dieta vegetale che è rigida a dir poco e le cui calorie sono ridotte all’asso.

La sua giornata inizia alle 4:30, quando appunto suona la sveglia, dopo di che deve consumare tre pasti, ma tutti nella mattinata. Attorno alle ore 11:00, di mattina ovviamente, c’è la cena, quindi degli orari decisamente strani. Dei tre pasti in totale, due sono identici, leggasi funghi, aglio, cavolfiore e broccoli, ma in alternativa può concedersi anche del pudding con noci di macadamia, bacche e semi di chia.

DIETA DI BRYAN JOHNSON: VIETATI ALCOLICI POI CI SONO LE DOCCE SOLARI E…

Le bevande alcoliche sono ovviamente bandite, così come del resto avviene in quasi ogni piano alimentare, ma soprattutto vanno aggiunte più di 100 pillole da prendere nella giornata. Bryan Johnson si deve poi sottoporre ad un allenamento fisico ma anche ad un dispositivo elettromagnetico e anche a delle docce solari, con l’obiettivo di migliorare il suo fisico.

Il corriere della Sera sottolinea che ogni attività che si svolge è programmata, anche i rapporti ses*uali lo sono, e la motivazione è perchè non deve interferire con la routine del sonno. Johnson va infatti a letto tutte le sere alle ore 20:30, rigorosamente da solo e tutte le sue funzioni vitali sono sempre monitorate da un team di esperti che controllano che la dieta proceda per il meglio così come le sue attività quotidiane. Parlando con Variety l’imprenditore ha spiegato di avere un’età biologica sotto i 30 anni, quindi 28 in meno rispetto a quella effettiva, ma non vi sono riscontri scientifici sull’efficacia di questa particolare dieta.

DIETA DI BRYAN JOHNSON: GLI IMPRENDITORI CHE STANNO FERMANDO L’OROLOGIO

Le risposte le avremo probabilmente nei prossimi anni ma come detto sopra, sono diversi gli imprenditori, sicuramente un po’ folli, che stanno provando a fermare l’orologio del tempo e se è vero che stanno ottenendo risultati positivi, è anche vero che bisognerà capire cosa accadrà nei prossimi decenni, quando inizieranno seriamente ad invecchiare.

Chissà che qualcuno riuscirà davvero a trovare la formula magica? Sarebbe sicuramente straordinario ma a quel punto si aprirebbe anche una questione etica e morale: tenendo conto che servono milioni di dollari per vivere in salute, sopravvivrebbero solamente i ricchi e i poveri invece verrebbero lasciati morire? Ai posteri l’ardua sentenza, sempre che mai qualcuno scopri la formula dell’immortalità. Non nel frattempo attendiamo fiduciosi, per certi versi preoccupati ma anche affascinati da queste storie.