Salt Bae, il ristoratore/chef, ha annunciato l’apertura di tre nuovi ristoranti in Italia, a cominciare da uno in quel di Napoli. Nel corso del 2025 lo chef turco Nusret, il vero nome appunto di Salt Bae, ha ben pensato di fiondarsi nel capoluogo campano, la patria mondiale del buon cibo, per aprire il suo primo locale nel BelPaese, terra appunto di prelibatezze culinarie, ma anche di tradizione e di una certa chiusura nei confronti di tutto ciò che è decisamente particolare nel mondo della cucina. Insomma, siamo un popolo giustamente esigente quando si mette a tavola, ma Salt Bae riuscirà a fare breccia nel cuore dei napoletani e degli italiani?

Lo scopriremo a breve nel frattempo l’ex macellaio turco, che ha già aperto ben 32 ristoranti in tutto il mondo in location a dir poco di prestigio, è pronto a “spargere” il sale anche all’ombra del Vesuvio. Il suo gesto di mettere il sale grosso sulla carne, con un movimento tipico della mano, lo ha reso di fatto una celebrità internazionale, ed è stato anche grazie a quel semplice siparietto che è divenuto famoso in tutto il mondo.

SALT BAE APRE A NAPOLI, LA STORIA DELL’EX LAVAPIATTI

E pensare che Salt Bae era partito dal basso, start from the bottom come si dice in inglese, facendo il lavapiatti, quindi divenendo un tagliatore di carne in una steakhouse.

E’ proprio durante questa promozione che Nusret si è specializzato nella sua mossa social, che in breve tempo è divenuta virale, regalandogli una visibilità mediatica impensabile: tutti volevano farsi servire la carne da Nusret con tanto di mossa del sale, e il tutto venivano quindi filmato, fotografato e postato sui social. Ed è stato proprio attraverso il web, come precisa Cook di Gambero Rosso, che Salt Bae ha annunciato i suoi programmi per il 2025, a cominciare appunto da un’apertura a Napoli, poi sarà la volta di Milano e Roma, le altre due principali città del nostro Paese. Previsti anche ristoranti a Città del Messico e in Cappadocia.

SALT BAE APRE A NAPOLI, PROBABILE LOCATION IN VIA CARACCIOLO

Salt Bae era già stato visto a Napoli all’inizio del mese di dicembre, dove si era fermato a mangiare una pizza da Ciro Salvo e dal suo 50Kalò, e dove aveva iniziato ad avvistare concretamente quei locali da affittare e/o acquistare per appunto aprire il suo primo ristorante nel territorio italiano. Secondo Cook la location scelta sarebbe situata in via Caracciolo, con vista sul mare, ma al momento manca ancora l’ufficialità.

Nel frattempo Gino Sorbillo, star della pizzeria e della ristorazione partenopea, applaude l’arrivo della concorrenza e di Salt Bae, spiegando che la steakhouse di Nusret promette “effetti speciali inediti”, anche se non esclude qualche contestazione, come ad esempio avvenuto con Flavio Briatore e la sua ben nota Crazy Pizza. Per Sorbillo, in ogni caso, sarà un successo, visto che tutti si metteranno in coda per farsi un selfie e raccontare la cena sui social.