DPCM AGOSTO/ Video, Conte “Misure anti-Covid prolungate fino al 7 settembre”

Varate le nuove misure del Dpcm da parte del Governo, come spiegato in conferenza stampa dal premier Conte: “Abbiamo concordato nuove misure del Dpcm, che sarà in vigore dal 10 agosto al 7 settembre. C’è la proroga delle misure precauzionali minime: obbligo di mascherine, distanziamento di un metro, divieto di assembramento, lavarsi le mani frequentemente. Non vogliamo nuove restrizioni“. Dunque, nonostante l’indice dei contagi dell’epidemia di coronavirus stia risalendo anche in Italia, al momento si va avanti con la linea delle prudenza ma anche della responsabilità individuale, senza prevedere nuove restrizioni. I cardini sono il distanziamento sociale, con la distanza interpersonale che deve restare di almeno un metro, e l’utilizzo delle mascherine, sempre obbligatorio nei luoghi pubblici e al chiuso, mentre può essere non indossata in caso di passeggiate isolate all’aperto. Presidi che al momento hanno funzionato in Italia nel contenimento dell’epidemia, considerando come in altre zone d’Europa si stia tenendo un ritmo di contagi da seconda ondata.

DPCM AGOSTO, OK A CROCIERE E FIERE

Nel nuovo Dpcm, ha spiegato il Premier Conte: “è prevista la ripartenza delle navi da crociera dal 15 agosto, la ripresa delle attività fieristiche con allestimenti che possono partire subito e le fiere vere e proprie dal 1 settembre“. Dunque due settori che si preparano a ripartire definitivamente, restano ancora in sospeso le manifestazioni sportive e le sale da ballo, ovvero i settori in cui è più difficile mantenere un distanziamento e ottenere il tracciamento dei nuovi positivi. Per quanto riguarda gli stadi, in giornata il Ministro dello Sport Spadafora aveva parlato di un piano che porterà a studiare una graduale ripresa che potrebbe portare almeno una parte di pubblico ad essere presente alla ripresa della Serie A. Per le discoteche invece la stagione estiva sembra ormai irrimediabilmente compromessa. Proprio ai giovani e alla movida Giuseppe Conte ha rivolto un particolare appello: “Non vogliamo nuove restrizioni, anzi abbiamo previsto altre ripartenze ma tutto questo va fatto con intelligenza: non dobbiamo tornare indietro e vanificare gli sforzi. Capisco i giovani che hanno desiderio di movida ma bisogna muoversi in modo responsabile. In gioco c’è la salute dei vostri cari“.





© RIPRODUZIONE RISERVATA