CHI È ROSSELLA FIAMINGO? PER LEI LA QUARTA OLIMPIADE

Chi è Rossella Fiamingo? Una delle grandi speranze della scherma italiana alle Olimpiadi 2024 Parigi affronta oggi la gara individuale di spada: Rosella Fiamingo, catanese di 32 anni, è una delle grandi veterane della nostra rappresentativa di scherma ma c’è stato un momento in cui invece era la più giovane. Succedeva a Londra, 12 anni fa: quella fu la prima volta in cui Rossella Fiamingo si è affacciata ai Giochi, e oggi per lei arriva la quarta partecipazione. Alle Olimpiadi 2024 Parigi potrebbe arrivare la terza medaglia: se tre anni fa a Tokyo aveva conquistato il bronzo a squadre, nel 2016 a Rio de Janeiro Rossella Fiamingo aveva vinto un bellissimo argento individuale caratterizzato dalla splendida rimonta in semifinale contro Sun Yiwen.

In svantaggio di tre stoccate a 29 secondi dal termine, aveva incredibilmente girato tutto vincendo l’assalto per 12-11, anche se poi aveva perso l’oro per mano di Emese Szasz la Fiamingo aveva scritto la storia della scherma italiana femminile, perché nessuna prima di lei era riuscita a conquistare una medaglia alle Olimpiadi. Ecco allora chi è Rossella Fiamingo: potremmo rispondere che si tratta di una spadista che, pur avendo iniziato tardi a tirare di scherma (a 7 anni, convinta dal padre ad abbandonare la ginnastica), ha saputo costruire i suoi successi con grande etica del lavoro e oggi, che alle Olimpiadi 2024 Parigi potrebbe essere alla sua ultima partecipazione ai Giochi, vuole provare a prendersi un ultimo giro di giostra.

CHI È ROSSELLA FIAMINGO? LAUREATA E METICOLOSA

Dunque abbiamo detto chi è Rossella Fiamingo, adesso però bisogna aggiungere che tra il 2014 e il 2015 la catanese è riuscita nella grande impresa di vincere due medaglie d’oro consecutive ai Mondiali, infilandoci anche un argento europeo. Dunque si tratta di un’atleta tra le più medagliate tra gli italiani che partecipano alle Olimpiadi 2024 Parigi; per lei deve anche arrivare il riscatto per un Europeo, quello di giugno a Basilea, che non è andato secondo i piani anche se qui solo a livello individuale, visto che nella gara a squadre ha vinto la medaglia d’oro in compagnia di Mara Navarria, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio. Chi è Rossella Fiamingo, poi, ce lo dicono i suoi studi: è infatti laureata in dietistica e anche questo ci dice dell’impegno e della professionalità che la catanese mette in quello che fa.

Questo è confermato dalla nota che compare sulla biografia del sito del Coni, che la presenta come talmente meticolosa da annotare costantemente i suoi allenamenti e le caratteristiche di ogni avversaria che affronta in pedana. Oggi fa parte dei Carabinieri ma ha iniziato con il Methodos Catania, nella sua vita privata sembra non esserci ancora un compagno (è stata fidanzata con Luca Dotto), adesso però possiamo solo sperare che Rossella Fiamingo si faccia onore alle Olimpiadi 2024 Parigi, magari riuscendo a mettere al collo la terza medaglia a cinque cerchi e, perché no, anche una quarta.