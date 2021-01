Dr Dre ricoverato d’urgenza, come sta? Sospetto aneurisma/ LeBron “Prego per te”

E’ stato ricoverato Dr Dre, cantante e produttore musicale fra i più noti e stimati d’America. Come riferito puntualmente dal portale a stelle e strisce, TMZ, Andre Romelle Young (vero nome di Dr Dre), si trova al momento presso il Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles a causa di un sospetto aneurisma cerebrale.

A confermare l’indiscrezione, parlando con NBC News, è stato Peter Paterno, l’avvocato del produttore, prima che lo stesso 55enne californiano uscisse allo scoperto su Instagram postando: “Ringrazio la mia famiglia, i miei amici e i miei fan per l’interesse e gli auguri. Sto bene e sto ricevendo cure eccellenti dal mio team medico. Uscirò presto dall’ospedale per tornare a casa. Un ringraziamento a tutti i medici del Cedars”. Nonostante l’aneurisma cerebrale sia indubbiamente una patologia molto seria, l’artista sembrerebbe quindi versare in buone condizioni, e probabilmente il ricovero, seppur d’urgenza, è stato solo precauzionale.

DR DRE IN OSPEDALE PER UN ANEURISMO: I MESSAGGI DI LEBRON E ICE CUBE

Fatto sta che moltissimi personaggi famosi hanno augurato via social una pronta guarigione a Dr Dre, come ad esempio la star mondiale del basket LeBron James, che con il produttore ha un rapporto di collaborazione da più di dieci anni, e che ha scritto “Prego per te fratello mio”. Dr Dre ha bisogno davvero di poche produzioni: membro originale degli N.W.A., gruppo hip hop fra i più influenti della storia, ha prodotto alcuni dei più grandi nomi della scena, da Snoop Dogg ad Eminem, passando per The Game e Kendrick Lamar. Nel corso della sua carriera si è dimostrato anche un abilissimo imprenditore, avendo co-fondato il marchio Beats Electronics, cuffie di altissima qualità acquistate poi da Apple nel 2014 in cambio di 3 miliardi di dollari. Ice Cube, altro membro degli N.W.A. Ha twittato una foto di entrambi con il messaggio “Invio il mio affetto e le mie preghiere all’amico Dr. Dre”. La speranza, ovviamente, è che il grande Dr. Dre possa uscire al più presto dall’ospedale.



