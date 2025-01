Pagelle Ora o Mai Più, 2a puntata 18 gennaio 2025: tra momenti storici e cantanti permalosi

Si è chiusa anche la seconda puntata di Ora o mai più 2025 che questa sera ha visto un susseguirsi di esibizioni incredibilmente emozionanti. Si è visto in maniera molto chiara che le coppie di cantanti stanno iniziando a lavorare bene insieme e a creare coesione. Ormai si è capito che Ora o mai più 2025 non è solo un programma televisivo, ma anche un’occasione per creare momenti che rimarranno scritti nella storia della televisione. Passiamo a scoprire le nostre Pagelle Ora o Mai Più 2025 per la seconda puntata di oggi 18 gennaio, con i momenti top e flop.

Il primo che dobbiamo giudicare è Riccardo Fogli, che questa sera non ha accettato le critiche durante la sua esibizione con Anonimo Italiano. Il cantante dei Pooh ha anche steccato parecchio durante la sua esibizione e per questo motivo non possiamo che dargli voto 5: serve più autocritica e sincerità con sè stessi! Passiamo a un momento storico a Ora o mai più 2025: Riccardo Fogli e Patty Pravo hanno cantato insieme. Si tratta di una grande sorpresa annunciata da Marco Liorni sin dall’inizio del programma. Chi se lo sarebbe mai aspettato di vederli nelle vesti di coppia di cantanti? Voto 9 per il coraggio!

Pagelle Ora o Mai Più, 2a puntata: Donatella Rettore troppo polemica

Continuano le nostre Pagelle Ora o Mai Più 2025 con Donatella Rettore, che anche stasera si è rivelata un po’ come la cattiva della Disney che ha sempre qualcosa da dire contro i cantanti. Che sia per movimentare un po’ il gioco o per strategia personale, la cantante ha fatto ben pochi complimenti e ha “smontato” anche le esibizioni più belle come quella di Matteo Amantia e Alex Britti che invece sono riusciti a conquistare lo studio. Oltretutto, ha criticato in modo pesante la performance di Valerio Scanu e Rita Pavone. Donatella Rettore, voto 4.

Proseguiamo poi con il voto più alto della sera per le Pagelle Ora o Mai Più 2025, che va alla coppia Marco Masini e Loredana Errore. Un’esibizione da brividi nel senso positivo del termine. I due hanno cantato “Ci vorrebbe il mare”, lasciando tutti di stucco per l’emozione che hanno messo nella performance e aggiudicandosi un posto degno di nota nella classifica Ora o mai più di stasera. In particolare, Loredana Errore si è immersa così tanto nel brano da risultare quasi commossa agli occhi dei giudici, i quali l’hanno premiata a suon di nove e dieci. E noi non siamo da meno! Loredana Rettore, voto 10!