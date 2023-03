Dracula Untold/ Film con Luke Evans su Italia 1 oggi Giovedì 23 marzo

Dracula Untold, film di Italia 1 diretto da Gary Shore

Dracula Untold allieta la seconda serata di oggi Giovedì 23 marzo, il film del 2014 va in onda su Italia 1 alle ore 23:30. La pellicola di genere azione con risvolto drammatico è stata diretta dal regista Gary Shore. Inizialmente il film è stato presentato come primo capitolo del nuovo Dark Universe, ma gli incassi modesti e le critiche negative che ha sollevato hanno spinto la Universal a sostituirlo con la pellicola La mummia del 2017 come primo capitolo della serie. A fronte dei 70 milioni di dollari previsti dal budget, infatti, il film ha incassato 217 milioni di dollari.

DIRETTA/ Macedonia del Nord Malta (risultato 0-0) streaming tv video: nessun gol

I personaggi del soggetto sono creati da Bram Stoker, mentre la sceneggiatura è stata curata da Matt Sazama e Burk Sharpless. La fotografia è affidata a John Schwartzman mentre gli effetti speciali sono frutto della collaborazione di Andre Emme, Swen Luppino, Jonathan Martin e Andreas Schiller. Nel cast della pellicola statunitense Dracula Untold, dove le musiche sono di Ramin Djawadi, recitano tra gli altri Luke Evans, Sarah Gadon, Charles Dance e Dominic Cooper. Il progetto era inizialmente intitolato Dracula Year Zero e per il ruolo di Dracula venne contattato Sam Worthington che abbandonò presto l’ingaggio. Al suo posto venne preso Luke Evans per il ruolo da protagonista.

Diretta/ Italia Inghilterra (risultato 0-1) streaming: Pickford salva su Berardi

Dracula Untold, la trama del film

Il film Dracula Untold è ambientato nel 1442, alla fine del Basso Medioevo, quando Vlad III di Valacchia, interpretato da Luke Evans, è nell’esercito degli Giannizzeri al servizio del sultano. Conosciuto col soprannome di Impalatore, Vlad diviene Principe di Transilvania e sposa Mirena, interpretata da Sarah Gadon, dalla quale ha un figlio di nome Ingeras.

In seguito a pericolose circostanze, Vald scopre che tra i suoi antenati c’era un cavaliere dell’Ordine del Dragone e acquisisce così, grazie all’aiuto del Maestro Vampiro, dei poteri sovrannaturali per tre giorni, che userà per difendere la propria famiglia e il proprio popolo, diventando momentaneamente invincibile e arrendendosi però alla guida del Maestro Vampiro per cui dovrà agire a suo piacimento.

Diretta/ Norvegia Italia U20 (risultato finale 2-2): pareggio in inferiorità numerica

Vlad combatterà contro i turchi e contro Maometto II. Vlad deve fare i conti con la morte di sua moglie Mirena e cadendo nella maledizione diventa il nuovo Maestro Vampiro e facendo bere il proprio sangue ai sudditi trasforma anche loro in vampiri e dopo un lungo scontro riesce a salvare suo figlio mantenendo la promessa fatta alla moglie. In Dracula Untold ritroviamo Vlad a Londra nel ventunesimo secolo che incontra Mina che non è altro che la reincarnazione di Mirena.











© RIPRODUZIONE RISERVATA