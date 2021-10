Draghi-sindacati, oggi vertice su pensioni e Manovra/ Post Quota 100: gli scenari

OGGI VERTICE DRAGHI-SINDACATI SULLE PENSIONI

È slittato ufficialmente a giovedì il Consiglio dei Ministri dove il Governo Draghi dovrà dare il varo definitivo alla Manovra di Bilancio 2022: le discussioni sulle pensioni, il Reddito di Cittadinanza, il taglio delle tasse e il nodo fiscale necessitano di ulteriore tempo supplementare. Dentro questi scenari si iscrive il confronto, deciso per oggi pomeriggio a Palazzo Chigi (alle ore 16), tra il Premier Mario Draghi e i leader dei sindacati confederali nazionali.

Landini (Cgil), Sbarra (Cisl) e Bombardieri (Uil) chiederanno al Presidente del Consiglio interventi immediati sulla prossima riforma pensioni, dopo aver definito senza mezzi termini il combinato disposto Quota 102-Quota 104 «una misura inutile»: non solo, i sindacati nazionali daranno la loro proposta di destinazione degli 8 miliardi stanziati in Finanziaria per il taglio delle tasse. «La proposta Quota 102 e 104, se venisse confermata dal Governo, costituirebbe una vera e propria presa in giro per i lavoratori. Con quei vincoli solo poche migliaia di persone nei prossimi anni potranno accedere alla pensione», ha spiegato stamane il segretario confederale Cgil, Roberto Ghiselli, alla vigilia dell’incontro con Draghi, il sottosegretario Garofoli e i Ministri Orlando e Franco.

PENSIONI & MANOVRA, IL FUTURO DOPO QUOTA 100

La proposta lanciata dal Ministro dell’Economia per la Manovra di Bilancio 2022 vede, in cambio della riforma pensioni di Quota 100 (in scadenza il 31 dicembre 2021), una Quota 102 per l’anno 2022 che diventerebbe Quota 104 entro il 2024. Sul tavolo anche la proposta dei sindacati di una Quota 41 per tutti (in pensione con 41 anni di contributi), e pure la legge illustrata dal Presidente Inps Pasquale Tridico, ovvero il pensionamento “in due tempi”. «Anticipare, per chi abbia compiuto 63-64 anni e volesse lasciare il lavoro, solo la quota contributiva della pensione rinviando l’assegno totale, comprensivo anche della parte retributiva, al compimento dei 67 anni»: la proposta Inps non convince appieno, men che meno la Quota 102, con sindacati e Lega appaiate in questa particolare contesa al MEF. «La Lega è al lavoro sul “salva pensioni”, per evitare il ritorno alla Fornero», hanno fatto sapere ieri il leader leghista Matteo Salvini e il suo responsabile Lavoro Claudio Durigon, entrambi ricevuti in un colloquio da oltre un’ora con il Premier Draghi. «L’obiettivo della Lega è evitare un ritorno alla Fornero: la discussione per una riforma ragionevole è in corso. Inutile soffermarsi ora su numeri e quote: dobbiamo dare risposte concrete alle lavoratrici ed ai lavoratori che attendono di poter andare in pensione», ha ribadito il sottosegretario al MEF per la Lega, Federico Freni.

