Dragonheart: battaglia per il cuore di fuoco/ Su Italia 1 il film con Martin Huston

Dragonheart: battaglia per il cuore di fuoco, film di Italia 1 diretto da Patrik Siversen

Dragonheart: battaglia per il cuore di fuoco è un perfetto mix tra l’avventura e la fantasia, questo film per tutta la famiglia e adatto in particolar modo ai bambini, del 2017, che va in onda oggi, 4 gennaio, dalle 16,15 su Italia 1. La pellicola rappresenta il quarto capitolo della saga, nonché il prequel del film originale Dragonheart. Il regista è Patrik Siversen, mentre gli interpreti sono: Jessamine-Bliss Bell, Tom Rhris Harries, Tamzin Merchant, Andrè Eriksen e Martin Hutson. Il film non è stato distribuito nelle sale cinematografiche ma è stato pubblicato solo in home video.

Il castello, dove si sono svolte le riprese interne si trova ubicato in Transilvania. La voce del drago in inglese è quella di Patrick Stewart, un grande attore di teatro britannico, noto al pubblico cinematografico per il suo ruolo come capitano dell’astronave nella saga televisiva di Star Trek. Ha interpretato, inoltre, il professore X nella saga cinematografica dedicata agli X-Men. Il film Dragonheart: battaglia per il cuore di fuoco ha ricevuto grandi elogi dalla critica statunitense. Tamzin Merchant è una giovane attrice britannica che ha preso parte, tra l’altro ai film Orgoglio e pregiudizio e Jane Eyre.

Dragonheart: battaglia per il cuore di fuoco, la trama del film

La vicenda narrata da Dragonheart: battaglia per il cuore di fuoco riprende le gesta di Drago dopo la morte del re Gareth. A succedere al vecchio re ci sono i due nipoti: Edric un ragazzo dotato di doti sovrumani e Meghan, una ragazza che nessuno vuole accanto a sè, che sono in possesso degli stessi poteri del drago a cui il nonno era legato.

I due ragazzi, se pur fratelli non hanno nessun scrupolo a combattere l’uno contro l’altro per conquistare il trono, spinti da tanta avidità e ambizione. Purtroppo per i due ragazzi, se pur animati da tanta sete di potere, dovranno fare i conti con ostacoli che sono in grado di prevedere. Infatti, quando, il cuore di fuoco che rappresenta la fonte del potere del drago, viene rubato, dovranno difendere non solo il trono ma tutto il regno. Il regno, infatti, è a serio rischio di caduta e solo se i fratelli riusciranno a mettere da parte la loro rivalità, si potrà salvare.

