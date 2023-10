Drake show: regalati 50mila dollari ad un fan al concerto/ Il “rimborso” dopo che la ex lo ha lasciato

Drake è noto per i regali fatti alle sue fan nel pubblico dei suoi concerti. Al recente concerto dell’hitmaker a Miami, il rapper ha invertito la rotta. Dopo aver notato che un uomo tra il pubblico aveva in mano un cartello che recitava: “Ho speso tutti i miei risparmi comprando i biglietti per me e la mia ex, ma onestamente, non importa, è davvero lei ad averci perso”, ha scelto di premiarlo. Questa volta, infatti, Drake ha scelto il fan maschio per fare un regalo speciale, spiegando: “Di solito faccio qualcosa di carino per una signora. Stasera farò qualcosa di carino per te, ti regalerò una borsa o qualcosa del genere”.

Ha poi interrogato il fan, chiedendo: “Quindi non verrà con te stasera?” e ancora “Cosa c**o c’è che non va in lei?”. Al Kaseya Center il pubblico ha poi iniziato a scaldarsi, cantando in coro: “F**k quella stronza!”. Così il cantante ha interrotto i fan, riportando la calma dal palco: “Va bene, è un po’ aggressivo”. Il vincitore del Grammy ha aggiunto ancora: “Sai una cosa? Si sentirà davvero incasinata perché ti darò 50 mila dollari! È la tua serata stasera! E non lo dirò come lo avete detto tutti voi, ma fanculo quella signorina” ha concluso.

Drake, 50 mila dollari ad un fan: non è la prima volta

Drake è noto per i regali sontuosi distribuiti ai suoi fan durante i suoi concerti dell’It’s All A Blur Tour. Ha distribuito borse di lusso di Chanel ed Hermès e la settimana scorsa ha promesso a una coppia di sposini che avrebbe pagato un volo per la luna di miele alle Bahamas. Qualche settimana fa una storia simile aveva visto come protagonista il rapper. “Vedo un cartellone che dice: “Drake, ho speso i miei soldi per la casa per venire a due tuoi concerti. OVO per la vita””, ha spiegato il canadese, proseguendo: “Ma sai cosa, amico mio, ti do 50 mila dollari perché ti amo. Fategli avere entro stasera. È tutto vero, non ti sto fottendo!”.

In quell’occasione, il cantante aveva poi lanciato un appello alle persone presenti al suo concerto: “Ascoltami. Questa è la vita. Sto provando ad insegnarti qualcosa stasera. Voglio che tu capisca questo stasera. Tu non sai mai cosa sta passando la persona vicina a te. Non sai mai cosa sta passando la persona davanti a te”.











