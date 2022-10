Drive Angry/ Su Italia 1 il film con Nicolas Cage e Amber Heard

Drive Angry, film di Italia 1 diretto da Patrick Lussier

Drive Angry anima la seconda serata di Italia 1 oggi, mercoledì 5 ottobre 2022, a partire dalle ore 23.10. Una serata che sarà all’insegna del genere azione-thriller-fantastico-horror e che divertirà i telespettatori con la visione del film di Patrick Lussier, sceneggiatore e regista canadese.

Security/ Su Italia 1 il film con Antonio Banderas e Ben Kingsley

Il cast di Drive Angry è ragguardevole e vanta la presenza di Nicolas Cage, Amber Heard, Billy Burke, David Morse e William Fichtner. Nel 2012 Amber Heard conferma il suo legame sentimentale con l’attore Johnny Depp. I due si sono conosciuti nel 2011 durante le riprese del film di genere drammatico-avventura “The Rum Diary – Cronache di una passione” cheli vedeva entrambi protagoniti. Nel 2015 Heard e Depp sono diventati moglie e marito, il rito civile è stato celebrato presso la dimora di Johnny Depp a Los Angeles. Il matrimonio dura poco più di un anno, sarà Amber Heard a chiedere il divorzio.

Arabesque/ Su Rete 4 il film con Gregory Peck e Sophia Loren

Drive Angry, la trama del film

Leggiamo la trama di Drive Angry. John Milton (Nicolas Cage) è un uomo segnato da eventi tragici ed è anche un criminale, intenzionato a uccidere il capo di una setta dedita al Satanismo, Jonah King (Billy Burke). Questi è il responsabile della morte di sua figlia e del rapimento della nipote, presa per offrirla in sacrificio in uno dei riti satanici. Dopo aver indagato tra gli appartenenti alla setta, Milton viene a sapere che i rito del sacrificio avverrà nel penitenziario di Stillwater, in Louisiana. John parte per gli Stati Uniti ma la sua macchina si guasta e deve sostare in una trattoria dove fa la conoscenza di una giovane cameriera, Piper (Amber Heard), che gli presterà aiuto nel corso del viaggio. Mentre la cameriera torna a casa, la sua auto ha problemi al motore e Milton, che aveva ripreso il viaggio a piedi, si offre di sistemare l’auto e chiede in cambio di avere un passaggio. Arrivata all’abitazione del fidanzato Frank (Todd Farmer), Milton scende dall’automobile, la ragazza entra in casa e trova il suo ragazzo in compagnia di un’altra donna. Segue un litigio tra i due e Piper finisce a terra. Milton entra in casa, si scaglia contro Frank e corre in aiuto di Piper.

Jumanji benvenuti nella Giungla/ Streaming film Raidue: il carisma di The Rock

A bordo dell’auto di Frank, Milton e Piper ripartono. Intanto un agente di Satana soprannominato il “Contabile” (William Fichtner) sbarca sul pianeta Terra per riportare John all’Inferno. Nei panni di un finto agente federale, approfitta della polizia per raggiungere la Louisiana e si mette sulle tracce di Piper e Milton. Nel frattempo i due fuggiaschi incontrano un amico di John, Webster (David Morse), che li aiuta a proseguire il viaggio dando loro una macchina nuova. Piper viene a sapere che il suo compagno di viaggio aveva abbandonato sua figlia per preservarla dalla brutalità dei suoi ex-amici, questo portò la figlia di Milton a cadere facilmente nelle mani di King. Viene anche a cnoscenza che la pistola di Milton è stata rubata a Satana ed è capace di impedire a chiunque di raggiungere sia l’Inferno che il Paradiso.

Quando il Contabile viene a sapere che John vuole sottrarre la nipote al rito sacrificale, decide di andare in suo aiuto per evitare la morte di un’innocente. Dopo un duro scontro con King e i suoi adepti, Milton uccide il leader della setta proprio con la sua pistola. Dopo aver lasciato la nipotina alle morevoli cure di Piper e Webster, John ritorna all’Inferno da dove era fuggito e chiede al Contabile di poter avere un trattamento di favore. Milton conferma di non trovarsi bene in quel luogo e dichiara che prima o poi fuggirà nuovamente. Dal canto suo il Contabile è impaziente di inseguirlo ancora sulla Terra.











© RIPRODUZIONE RISERVATA