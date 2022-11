“Droni spia scambiati per ufo”: sicurezza USA a rischio?/ NASA indaga sul fenomeno

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, la NASA ha costituito un team di studio indipendente, composto da 16 membri, utile a indagare sugli UFO e sui fenomeni UAP che si verificano nei nostri cieli. Il loro compito è quello di analizzare tutto il materiale disponibile e non classificato, come i video dei piloti di caccia statunitensi che hanno fatto scalpore in tutto il mondo. Alcune riprese delle telecamere di bordo, infatti, sembrano mostrare missili senza alcun tipo di propulsione che eseguono manovre che sfidano le leggi della fisica conosciute.

I dati dovrebbero essere disponibili entro il mese di luglio 2023 e consentire di decifrare meglio gli avvistamenti, anche se, come riportato da “Der Spiegel” spesso il problema di UFO e UAP “si allontana dai possibili alieni e si orienta verso una minaccia alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti d’America. Infatti, si dice che alcuni degli episodi siano scaturiti da droni spia non troppo sofisticati dal punto di vista tecnico, forse utilizzati dalla Cina per osservare gli addestramenti dei piloti di caccia a stelle e strisce”.

UFO O DRONI SPIA? 100 AVVISTAMENTI ANCORA SENZA SPIEGAZIONE

Sempre “Der Spiegel”, rivela che l’astronomo di Harvard Avi Loeb ha donato milioni di dollari per costruire una rete di telescopi ad alta risoluzione e una serie di sensori, tra cui telecamere speciali, ma presso l’Università di Würzburg l’ingegnere spaziale e costruttore di satelliti Hakan Kayal, 57 anni, lo ha già battuto sul tempo. Quasi un anno fa, sul tetto di uno degli edifici dell’istituto, ha installato un sistema di telecamere detto SkyCAM, che 24 ore su 24 scansiona il cielo della Franconia alla ricerca di UAP e UFO.

I dati vengono analizzati dal sistema informatico autonomamente, ma viene rilevata ogni cosa: elicotteri, aerei, ragni, mosche, fogliame, palloncini, uccelli. Servirebbero finanziamenti per consentire di potenziare l’attrezzatura e scartare gli oggetti identificati. In Francia, intanto, la maggior parte dei fenomeni inspiegabili ha invece trovato spiegazioni naturali: satelliti, droni, riflessi atmosferici, fulmini o laser. Tuttavia, quasi 100 avvistamenti di presunti UFO rimangono tuttora avvolti nel mistero.











