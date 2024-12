Drupi e la malattia, il cantante confessa: “Avevo un brutto problema a un polmone”

Per Drupi gli ultimi anni si sono rivelati piuttosto complicati, visto che il noto artista ha fatto i conti con alcuni problemi di salute che ovviamente ne hanno minato la serenità. Nel corso di una intervista concessa a Rai Radio 2, Drupi ha rivelato: “Ho avuto un problema che per fortuna ho risolto, un brutto problema al polmone ma l’ho guarito con le nuove tecnologie, non ne voglio parlare perché la vita va avanti” le parole dell’artista che è riuscito a mettersi alle spalle questa pagina così triste e complicata della sua vita e a guardare avanti nonostante tutto.

Sempre riguardo alla malattia con la quale si è ritrovato a fare i conti e ovviamente lo spavento non poteva che essere grosso: “Ho avuto tanta paura, nel mio caso nel bene fino a tre anni fa era un problema e ti davano un anno, un anno e mezzo forse, di vita. Invece io sono guarito, dopo tre-quattro mesi di cure era sparito il 40 per cento” le parole di Drupi che ha avvolto il nastro e ricordato il dramma affrontato.

Drupi, come sta oggi il cantante dopo la malattia: ora è guarito

Fare i conti con la malattia al polmone negli anni scorsi si è rivelata una vera e propria battaglia da affrontare per Drupi, oggi riuscito a mettersi alle spalle il periodo nero. La previsione di sopravvivenza per fortuna non è stata rispettata e Drupi è riuscito così a ripartire con la sua nuova vita:

“Dopo tre-quattro mesi di cure era sparito il 40 per cento, poi un altro 20, ora è seccato e vado avanti a godermela, non lavorando” ha raccontato il cantante che negli anni ’80 era una delle icone della canzone italiane dopo aver collezionato svariati successi, mentre negli ultimi anni lo abbiamo ritrovato sul piccolo schermo grazie alla partecipazione a Tale e quale.

