Drusilla Foer, chi è l’alter ego di Gianluca Gori?/ “Se non ci fosse lui…”

Drusilla Foer è un personaggio web pensato, ideato e inventato dalla straordinaria mente di Gianluca Gori, il suo alter ego. L’attore è colui che la impersona, prestandole corpo, anima e capacità teatrali. Capacità che hanno permesso al suo personaggio di spiccare il volo e di ottenere la massima notorietà in rete. Con la sua creatività, Gianluca Gori ha dato vita ad un personaggio eclettico, originale e senza peli sulla lingua. Drusillia Foer, infatti, ha tutta una sua storia, che non smette di rievocare e ricordare nelle sue uscite pubbliche sui social, dove quotidianamente condivide coi fan massime e pensieri di vita.

Drusilla Foer, chi è l'attore che la interpreta/ Gianluca Gori, cosa sappiamo di lui

“Se non ci fosse Gianluca Gori io starei in casa tutto il giorno, e non parlerei con nessuno, nemmeno più con la mia domestica Ornella, che si è innamorata di un tanguero argentino ed è fuggita con lui. Così mi trovo sola in casa: ecco perché faccio cinema e televisione”, aveva raccontato Drusilla a proposito del suo “inventore”.

Drusilla Foer: ecco che cosa ha ispirato il suo nome

Tra sarcasmo e teatralità, Drusilla Foer si è ritagliata uno spazio importante sul web, ma non solo. Con la sua schiettezza ha conquistato la luce dei riflettori e spesso viene interpellata per offrire il suo punto di vista su fatti di attualità e spettacolo. La “nobildonna”, evidentemente, devo tutto al suo creatore Gianluca Gori, a cui ovviamente riconosce l’intuizione di aver messo al mondo un personaggio memorabile.

Non potrebbe essere altrimenti, anche se Drusilla è un fenomeno imprevedibile. Le sue parole, infatti, vanno prese con le pinze, soprattutto quando le domande si fanno più serie.“Cosa ha ispirato il mio nome? Una nottata di sesso sfrenato dei miei nonni in America. Erano su un battello che si chiamava Drusilla. Il battello è diventato monumento storico, una sorta di pezzo d’antiquariato. Come me, insomma”, ha raccontato a Libero Quotidiano.

