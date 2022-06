Drusilla Foer, L’almanacco del giorno dopo/ “Spero di essere all’altezza”

In occasione dell”ultima edizione del Festival di Sanremo Amadeus ha voluto al suo fianco cinque donne diverse, che sono state certamente onorate di potersi mettere in mostra in una vetrina così importante. Se si deve fare un nome di quella che ha maggiormente conquistato il pubblico è stata Drusilla Foer, alter ego di Gianluca Gori, che ha messo in mostra un’ironia che ha pochi eguali, in modo particolare quando sul palco si è presentata Iva Zanicchi.

Drusilla Foer, chi è l'alter ego di Gianluca Gori?/ Dalla morte del marito al perché si chiama così

E ora per lei è arrivata la grande occasione per farsi conoscere meglio dal pubblico: sarà lei, infatti, alla guida de “L’almanacco del giorno dopo“, in onda alle 19.50 su Raidue. Si tratta di uno dei format storici della Tv, in cui non mancheranno rubriche fisse quali “Domani Avvenne”, “Il personaggio del giorno dopo” e “Al sorgere del sole”. Drusilla avrà inoltre la possibilità di esibirsi con canzoni diverse a ogni puntata accompagnata dal maestro Maestro Loris Di Leo. Ospite speciale sarà Topo Gigio.

Drusilla e l'Almanacco del Giorno Dopo/ Diretta Rai 2 streaming: oggi al debutto...

Drusilla Foer entusiasta per la sua nuova avventura in Tv

Drusilla è decisamente orgogliosa di poter tenere compagnia agli italiani in tutta l’estate e di poterlo fare in una rete come Raidue, in cerca di rilancio dopo una fase di calo forte negli ascolti. L’obiettivo della conduttrice, in accordo con gli autori, è quello di non distaccarsi troppo dalla tradizione del format a cui sono legati in tantissimi, in modo particolare chi oggi non è più giovanissimo. Non mancherà comunque un tocco di novità, in modo tale da rendere la trasmissione più moderna e a misura della sua padrona di casa.

Drusilla Foer e l'Almanacco/ "Mi manca ogni tanto la sregolatezza dei miei errori"

“Siamo entrati in punta di piedi in questa trasmissione che è nel cuore di tutti noi, diciamo un po’ più che maggiorenni. Era una piccola trasmissione che durava poco e dava delle informazioni piacevoli in modo garbato. La nostra dura un po’ di più. Speriamo di essere all’altezza di questo programma iconico. Abbiamo cercato di rispettarlo con più gentilezza possibile” – ha detto in conferenza stampa.











