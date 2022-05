Fausto Pinna, compagno Iva Zanicchi/ “30 anni insieme, facciamo ancora l’amore”

Dopo il matrimonio con Antonio Ansoldi, Iva Zanicchi ha ritrovato l’amore con Fausto Pinna. La cantante è legata al compagno da più di trent’anni, ma i due hanno scelto di non convolare a nozze. “Non voglio più sposarmi. Non è più il tempo. Credo nel sacramento del matrimonio, mi sono sposata in Chiesa una volta, potevo annullarlo ma non l’ho fatto” ha spiegato qualche tempo fa Iva. Nonostante il matrimonio non sia arrivato, tra i due c’è un rapporto fortissimo anche dopo tantissimi anni passati insieme.

Uno dei loro segreti è senza dubbio il divertimento. Come ha raccontato la stessa Zanicchi, loro non si annoiano mai. Fausto è infatti una persona molto divertente con la quale lei può sempre ridere. Non manca poi anche la passione. In una rivelazione piccante, Iva ha rivelato che fanno ancora l’amore e senza bisogno di medicinali: “Fausto è una persona allegra. In una coppia non bisogna mai annoiarsi e io e Fausto ci divertiamo molto. Fausto non ha mai avuto bisogno del viagra, facciamo ancora l’amore”.

Iva Zanicchi, Fausto Pinna e il sesso

Iva Zanicchi ha conosciuto Fausto Pinna nel 1987, data di uscita del disco “Care colleghe”. Il produttore dell’album fu proprio Fausto: da quel momento è cominciata la loro grande storia d’amore, che ancora oggi dopo più di trent’anni è più salda che mai. Il rapporto sarebbe stato tenuto in vita anche dalla gelosia: “Il mio compagno è diventato tanto geloso. Gli si è proprio risvegliata la gelosia. Quando vedi che il tuo uomo è tanto innamorato, ti galvanizza. Io mi sveglio orribile la mattina e lui mi dice ‘Quanto sei bella’ e io allora gli do un bacio. Conta tanto anche la tenerezza. Quando parlo di sesso, io intendo anche tutto quello che c’è prima dell’atto in se: le chiacchiere, le carezze, le confidenze”.

E a proposito di sesso, Iva Zanicchi al Corriere della Sera aveva raccontato: “A 60 anni facevo le capriole. Adesso meno, ma guai se smetti di fare l’amore anche dopo gli 80. Se smetti di fare sesso, non lo fai più. Bisogna imporsi di fare l’amore. Casomai ti aiuti un po’ con la fantasia. Io ne ho tantissima. Ma non mi faccia dire altro che poi il mio compagno si arrabbia”.











