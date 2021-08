Rosy Rosicchia, fidanzata Topo Gigio/ Lui cedeva al fascino di altre donne perché..

Chi è Rosy Rosicchia?

Rosy Rosicchia è la storica fidanzata del personaggio Topo Gigio. Affiancata al celebre topo dei cartoni animati, la simpaticissima Rosy rappresenta un punto di riferimento importante nella vita di Gigio. Anche se lui, pur essendo ufficialmente accoppiato con Rosy, si rende protagonista in televisione quando si mostra molto sensibile al fascino di altre donne.

E in questo caso parliamo di grandi figure del mondo femminile e della tv, come Raffaella Carrà, Maria Teresa Ruta, Elisabetta Gardini, Heather Parisi, Rita dalla Chiesa, Mara Venier e tante altre. Ma conoscendo il personaggio, tuttavia, possiamo affermare che mentre per la fidanzata Rosy Rosicchia, Gigio provi vero amore, per le note showgirl senta semplicemente un affetto materno.

Rosy Rosicchia, fidanzata di Topo Gigio nonché compagna di avventure

Rosy Rosicchia, fidanzata di Topo Gigio, compare in diverse avventure a fianco del suo amato. La creatrice decide infatti di affiancare al personaggio principale della serie, altri profili, tra cui quello della dolce compagna Rosy.

Ma Rosy non fu l’unico personaggio ad apparire insieme a Topo Gigio: nel cartone animato, ad esempio, c’è il temutissimo gatto Megalo, mentre nelle favole raccontate con il pupazzo l’antagonista era il gatto Attila. Sono più rare le apparizioni di Rosy Rosicchia, benché sia un personaggio piuttosto apprezzato dagli amanti del celebre pupazzone. Con lui, Rosy, ha in un certo senso segnato un’epoca.

