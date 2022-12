Drusilla Foer: “Sono ingrassata, mangio troppo!”/ “Ero severa, mi chiamavano Fuhrer”

Drusilla Foer è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Domenica In”, trasmissione di Rai Uno condotta da Mara Venier e andata in onda nel pomeriggio di oggi, domenica 11 dicembre 2022. La padrona di casa, al suo ingresso, le ha chiesto se avesse preso peso: “Sono un po’ ingrassata, magno come un tribunale – ha scherzato la diretta interessata –! Ho sempre mangiato tanto, ma ora ho un’età in cui, se bevo anche solo un bicchiere d’acqua in più, sembro un boiler”.

La conduttrice ha però “ripreso” Drusilla Foer, sottolineando come la aspettasse nel suo programma sin dallo scorso febbraio, ma lei ha replicato: “Mi facevo afa da sola, come si dice in Toscana! Dopo la mia apparizione al Festival di Sanremo. Ero dappertutto, per cui per un po’ ho scelto di non apparire”.

DRUSILLA FOER: “LA MIA VITA È INGOMBRATA DAL SUCCESSO, VORREI AVERE UN’ESISTENZA PIÙ NORMALE”

Nel prosieguo della sua chiacchierata con Mara Venier, Drusilla Foer ha chiarito che “al Festival di Sanremo mi sono divertita molto, ma non ero preoccupata, in quanto in tutti questi anni mi sono divertita in teatro e in televisione. Soprattutto, la quantità di successo non è una discriminante per me: alla mia età, conta molto la qualità, la serietà con cui si lavora. Che ci siano 15 o 2mila persone, io lo spettacolo in teatro lo faccio comunque. Per me stare su un palco è veramente un privilegio”.

Oggi, Drusilla Foer si ascolta “con più clemenza e più tenerezza di quanto facessi prima. Ogni tanto mi vedo… Ho molta tenerezza verso me stessa. Una volta no, tanto che tuttora sul lavoro mi chiamano ‘Drusilla Fuhrer!’. La mia vita attuale è ingombrata dal successo. Qualche volta mi mancano le cene con gli amici, poter bere la sera e dormire un po’ di più il giorno dopo. Sono molto protettiva verso quello che ho adesso nella mia vita. Vorrei avere una quotidianità più normale, ma comunque sono fortunata. Cos’è la normalità? Avere il tempo per sé e, quindi, per gli altri”.











