Dua Lipa pazza di Mahmood: “Sei un sogno”/ La popstar scatenata al concerto in Kosovo e spunta il selfie

Dua Lipa fan di Mahmood: scatenata sulle note delle sue canzoni in Kosovo

Che ci fanno Mahmood e Dua Lipa abbracciati in una foto? Se lo sarà sicuramente chiesto qualcuno di fronte allo scatto che vede i due cantanti insieme, fianco a fianco e in confidenza. Lo scatto in questione è stato postato dopo il concerto che si è tenuto ieri al Sunny Hill Festival di Pristina, dove Mahmood, insieme ad altri, si è esibito. Il concertone è stato organizzato da Dua Lipa e suo padre Dukagjin che hanno tenuto fortemente ad avere Mahmood tra gli ospiti dell’evento.

Mahmood si è così esibito in Kosovo di fronte a migliaia di persone che si sono scatenate sulle note dei suoi più grandi successi, Soldi in primis, e tra coloro che hanno ballato e cantato le sue canzoni tra il pubblico c’era anche lei: Dua Lipa.

Dua Lipa e Mahmood, selfie con dedica

Dua Lipa si è non solo scatenata sulle note delle canzoni di Mahmood ma ha ripreso le sue esibizioni, postandole sul suo profilo Instagram. Poi è seguito il selfie che ha fatto il giro del web, con tanto di dedica della popstar a Mahmood: “Sei un sogno!” “Grazie bella ragazza”, è stata la risposta del cantante alla dedica della collega.

“Ho accettato immediatamente l’invito di Dukagjin Lipa e dell’Ambasciata italiana a Pristina perché in questo Festival del riscatto, nel Paese più giovane d’Europa. – ha dichiarato Mahmood sull’evento, come riportato da Biccy – Ci vedo una parte della mia storia: l’identità in bilico tra più culture, che è ricchezza più che debolezza; il desiderio di non perdere il contatto con le proprie origini; il ricordo dei sacrifici fatti da te e dai tuoi familiari; l’orgoglio del proprio passato e il desiderio di andare avanti, restando legati alla famiglia, agli amici, all’amore”, ha infine spiegato.

