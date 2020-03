Dubai, foto di spaghetti con sugo a mò di coronavirus/ Ira Italia: “Inaccettabile!”

L’Italia torna ad essere sbeffeggiata a causa dell’epidemia del coronavirus. Dopo la famosa pizza dei francesi, questa volta sono stati gli Emirati Arabi a prenderci in giro. Il magazine locale online, Gulfnews.com, ha pubblicato un’immagine riguardante un piatto di spaghetti con i colori dell’Unione Europea, con il sugo disposto con la classica forma del coronavirus. Una foto che è stata pubblicata sulla copertina del giornale online e che ha fatto andare su tutte le furie Nicola Lener, ambasciatore italiano ad Abu Dhabi. Questi ha immediatamente inviato una lettera al direttore della stessa testata, Abdul Hamid Ahmad, che poco dopo si è scusato, cancellando lo scatto di cui sopra. L’ambasciatore contesta anche la descrizione che viene fatta dell’Italia nell’articolo del magazine, in cui si parla di incapacità del nostro governo, una condanna senza appello all’Italia che trascinerà l’Europa in una crisi senza fine.

DUBAI, AMBASCIATORE ITALIANO “INACETTABILE”

“Trovo inaccettabile – scrive l’ambasciatore italiano – che quell’immagine sia associata con l’idea che l’Italia possa infettare l’economia europea. Lo scopo, niente affatto nascosto, di minare la credibilità del nostro paese presso il pubblico di riferimento del giornale con un’immagine del genere è un’operazione di pessimo gusto, che offende nell’ordine tutti i malati di Covid-19 e tutte le vittime italiane; i dottori, gli infermieri e i professionisti impegnati nella battaglia contro il virus; i milioni di cittadini italiani che stanno affrontando questa emergenza e lo stop della maggior parte delle attività produttive con un grande spirito di unità nazionale”. L’ambasciatore italiano ha aggiunto che le istituzioni italiane “Stanno affrontando con coraggio misure radicali per il contenimento del contagio, misure che stanno imitando paesi in tutto il mondo e la maggioranza delle nazioni europee”. Lener ha concluso dicendo che l’Italia si aspetta “rispetto, solidarietà e supporto, non sciocche prese in giro”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA