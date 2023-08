Due donne e un segreto, Rai 2/ Il dilemma di una vendetta, oggi, martedì 15 agosto 2023

Due donne e un segreto, diretto da Tim Cruz

La programmazione televisiva di Rai 2 prevede, per il pomeriggio di martedì 15 agosto, alle ore 15,40, la messa in onda del film di genere thriller Due donne e un segreto. Si tratta di una pellicola americana del 2019 realizzata per il circuito televisivo Lifetime, canale via cavo statunitense, con la regia affidata a Tim Cruz, regista e produttore televisivo, di Manila (Filippine), che ha prodotto film in ogni parte del mondo, da New York a Bangkok. Il suo ultimo lavoro è The Final Rose, del 2022, per la piattaforma Tubi (una sorta di Netflix, ma solo americana). La sceneggiatura è stata scritta da Shane O’Brien e Georgina Garcia Riedel, mentre le musiche della colonna sonora sono di Fantom.

Le protagoniste del film Due donne e un segreto sono la neozelandese Anna Hutchison, nota soprattutto per la sua interpretazione nella serie tv Spartacus e Nicky Whelan, attrice e modella australiana, conosciuta per il ruolo di Pepper Steiger nella soap opera Neighbours. Completano il cast Alexandria Deberry, Kara Royster, Trevor Stines, Ricky Garcia e Sarah Cleveland.

La trama del film Due donne e un segreto: è giusta la vendetta di Megan?

La storia di Due donne e un segreto è improntata sul forte dolore che deve affrontare Megan (Anne Hutchinson): la donna ha visto morire in un incidente stradale tutta la sua famiglia composta da un marito e dai suoi due bellissimi figli. La cosa straziante è che gli organi di polizia non hanno mai potuto accertare come siano andati effettivamente i fatti, anche perché il guidatore che ha causato il brutto incidente stradale è scomparso e svanito nel nulla.

Il forte dolore ha lasciato uno strascico importante, ma la donna poco alla volta cerca di riprendersi. Purtroppo il passato torna a bussare davanti alla sua porta a circa un anno e mezzo di distanza. Per un puro scherzo del destino, si ritrova ad affittare la sua casa, in una zona turistica, ad una famiglia nella quale ci sono anche due figlie adolescenti: Megan viene a sapere che in quell’incidente stradale sono stati protagonisti anche dei giovani adolescenti che non si sono fermati per dare loro il giusto soccorso.

In maniera abbastanza casuale e rocambolesca, scopre che proprio la figlia adolescente della famiglia a cui ha affittato la casa, si trovava in quella macchina. Accecata dal dolore e soprattutto dalla convinzione che sia stata proprio questa macchina a causare quel terribile incidente che ha distrutto completamente la sua vita, Megan inizia a immaginare e progettare una terribile vendetta che sembra portare alla devastazione della famiglia della ragazza. Sarà la mamma Amy (Nicky Whelan) ad affrontare tutto questo con la massima forza pur di venire a capo di una vicenda che diventa drammatica sempre di più…

