Due fratelli/ Su Italia 1 il film con Guy Pearce

Due fratelli si trova a metà tra l’avventura e il drammatico, il film del 2004 andrà in onda oggi, 3 gennaio, a partire dalle 16,05 su Italia 1. La regia del film Due fratelli è di Jean-Jackues Annaud che firma anche la sceneggiatura e figura anche come produttore. Gli interpreti principali sono: Guy Pearce, Freddie Highmore, Philippine Leroy-Beaullieu e Jean-Claude Dreyfuss.

La colonna sonora del film Due fratelli è del compositore britannico Stephen Waebeck, grande autore di musiche per film che ha vinto un Oscar per Shakespeare in love. Le riprese della pellicola si sono svolte tra la Cambogia, la Thailandia e gli studi di Parigi e ha ottenuto il premio Cesar, gli Oscar francesi, come miglior montaggio. Il regista, Jean Jacques Annaud, ha diretto alcuni capolavori passati alla storia del cinema come: Il nome della rosa, L’Orso, Sette anni in Tibet e L’Amante.

Prima di iniziare a girare il lungometraggio, il regista ha trascorso 2 settimane in una riserva naturale per poter osservare da vicino alcuni esemplari di tigri. Per convincere le autorità del luogo a effettuare le riprese il regista ha faticato a lungo, in quanto, le rovine di Angkor in Cambogia sono considerate Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Ogni tigre è rappresentata da tre diversi esemplari e Guy Pearce ha voluto girare personalmente, senza l’aiuto di nessuna controfigura, alcune scene pericolose.

Due fratelli, la trama del film

La storia narrata nel film Due fratelli è quella di due fratelli particolari, infatti non sono esseri umani ma due cuccioli di tigre, Sangha e Kumal. I due tigrotti vivono felici e lontano da ogni cosa in Cambogia, nei pressi delle rovine di un tempio ad Angkor curati e seguiti con amore dalla loro madre grande Tigressa e dal loro padre grande Tigre.

La loro quiete, purtroppo, è destinata a terminare, in quanto verso il 1920 nelle capitali europee nasce la febbre verso l’Arte dell’Asia e molti saccheggiatori provenienti dall’Occidente cominciano ad invadere l’Estremo Oriente con l’intento di impadronirsi di tutti i loro beni più preziosi.

Tra i tanti si evidenzia un cacciatore senza scrupoli McRory che riuscirà a trasformare completamente la vita e il destino dei due fratelli. Sangha e Kumal che sono molto uniti se pur diversi tra di loro, infatti mentre il primo è timido, l’altro è molto spericolato, purtroppo vengono catturati e separati. Mentra Kumal viene destinato in un circo, Sangha arriva nelle mani di un principe molto cattivo e sadico. Trascorsi molti anni, i due tigrotti, ormai diventati adulti, si incontrano di nuovo ma non si riconoscono e vengono trasportati in un arena per combattere tra di loro.

