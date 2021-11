DUE/ L’esordio eccezionale di Filippo Meneghetti tra amore e verità

Dopo aver diretto alcuni cortometraggi, il regista italiano Filippo Meneghetti ha stregato tutti con la sua incredibile opera prima: parliamo di Due (Duex), presentato in anteprima al TIFF 2019 e selezionato per rappresentare la Francia agli Oscar 2021 nella categoria Oscar per il miglior film in lingua straniera. Il film è in Dvd e On Demand ed. CG/Teodora.

SINOSSI DI DUE – Nina e Madeleine, si amano in segreto da decenni e tutti, compresi i parenti di Madeleine, pensano che siano solo vicine di casa, vivendo entrambe all’ultimo piano dello stesso palazzo. Quando la routine di ogni giorno viene sconvolta da un evento imprevisto, la famiglia di Madeleine finisce per scoprire la verità e l’amore tra le due è messo a dura prova.

Molto meglio avere idee e visione, piuttosto che una montagna di soldi. Due è il classico film che conferma la tesi. Filippo Meneghetti non ha avuto a disposizione un budget faraonico, anzi, ma è riuscito a firmare un’opera accattivante e seducente grazie a un grandissimo lavoro di scrittura cinematografica, ma non solo.

Due evita i clichè del melodramma e, con ritmo da thriller, racconta la storia d’amore tra due donne adulte. Ma è soprattutto un film di segreti, di non detti, di informazioni negate. Di attesa e di sfida allo spettatore, incollato alla poltrona in attesa del finale… Due poggia molto del suo successo anche sulle straordinarie interpretazioni di Barbara Sukowa e Martine Chevallier, attrici capaci di raccontare la loro età con onestà e senza filtri. Impossibile non voler bene a un film così audace e fuori dagli schemi del cinema contemporaneo. Meneghetti ha un grande futuro davanti a se…

Due di Filippo Meneghetti è disponibile in Dvd e On Demand ed. CG/Teodora

