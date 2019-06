Due maestre sospese a Fiumicino/ Bimbi dell’asilo strattonati e insultati

Nuovo caso di maltrattamento nei confronti di bambini, in una scuola dell’infanzia di Fiumicino. Come riportato in queste ultime ore dai principali quotidiani online, due maestre sono state sospese cautamente dal servizio, per aver rivolto insulti, spintoni, urla e minacce agli alunni. «I piccoli erano terrorizzati e avevano paura di andare a scuola», scrive l’edizione online de Il Messaggero, e di conseguenza i genitori hanno iniziato ad insospettirsi, indagando più a fondo. Pare che le insegnanti abbiano maltrattato i propri alunni con delle minacce, soprattutto psicologiche, leggasi grida e insulti come “scemo”. Inoltre, i bambini venivano costretti a rimanere a lungo immobili, in silenzio, e seduti con la testa appoggiata sul banco. Ad intervenire, fermando le due insegnanti, sono stati i poliziotti della Squadra Mobile di Roma, al termine di un’accurata indagine coordinata dalla procura di Civitavecchia.

DUE MAESTRE SOSPESE A FIUMICINO

Come detto sopra, il tutto è nato dalla denuncia dei genitori, precisamente da quelli di un piccolo alunno che da mesi aveva dato segnali preoccupanti, come scatti d’ira, pianti e aggressività, ma anche e soprattutto paura di andare a scuola e segnali di disagio. In base a quanto emerso dalle indagini, grazie all’installazione di telecamere nascoste all’interno delle aule della scuola interessata, alcuni bambini sarebbero stati obbligati a restare dietro la cattedra, fermi e immobili, mentre in altri casi, una maestra avrebbe usato le mani di un piccolo alunno per colpirne un altro, incitandolo quindi a colpirlo più forte, e rispondendo alla legge «occhio per occhio, dente per dente». Nonostante il pianto di alcuni bambini, le due insegnanti avrebbero proseguito i loro comportanti, ed in particolare, quando alcuni alunni tentavano di scappare dall’aula, venivano sollevati di peso, strattonati e trascinati da una parte all’altra della stanza, sempre in base a quanto riporta Il Messaggero. Le due donne, come disposto dal gip di Civitavecchia, non potranno più tornare ad insegnare a scuola per un anno.

