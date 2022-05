Due nel mirino/ Su Rete 4 il film con Mel Gibson e Goldie Hawn

Due nel mirino, film di Rete 4 diretto da John Bedham

Due nel mirino va in onda su Rete 4 a partire dalle ore 16.45, un film che unisce azione e commedia prodotto negli Stati Uniti D’America nel 1990 da Rob Cohen e diretto da John Bedham. Il cast è composto da straordinarie stelle come Mel Gibson e Goldie Hawn.

Al loro fianco troviamo David Carradine, Bill Duke, Stephen Tobolowsky, Joan Severence, Harry Caesar, Jeff Corey e molti altri ancora. Straordinarie, come sempre sono le musiche di Hans Zimmer.

Due nel mirino, la trama del film

Leggiamo la trama di Due nel mirino. Marianne “Muffie” Graves, un’ex hippie, è un avvocato di successo che porta a termine un affare a Detroit. In una stazione di servizio incontra un uomo che sembra proprio il suo ex fidanzato hippie, Rick Jarmin scomparso in un incidente aereo 15 anni prima. L’uomo finge di essere un veterano della guerra del Vietnam e Marianne si scusa, dice che Rick non avrebbe mai prestato servizio in quella guerra, e poi se ne va. L’uomo terrorizzato fa quindi una telefonata dicendo che è stato riconosciuto e ha bisogno di essere spostato. 15 anni prima, Rick è stato testato contro un omicida agente della DEA per il contrabbando di droga di nome Eugene Sorenson e da allora è nel programma di protezione dei testimoni. Sfortunatamente, il suo vecchio referente si è ritirato e il suo nuovo referente, l’agente dell’FBI Joe Weyburn viene ricattato.

Promettendo che Rick si trasferisse immediatamente, Weyburn annota l’indirizzo della stazione di servizio e lo fa trapelare a Sorenson. Nel frattempo, Sorenson è stato rilasciato sulla parola; il suo partner, Albert “Diggs” Diggins lo preleva e decidono di uccidere Rick per vendetta e per facilitare il passaggio dei loro nuovi rapporti con i cartelli della droga colombiani. Marianne torna per affrontare Rick proprio mentre Diggs e Sorenson si stanno dirigendo alla stazione di servizio con i fucili carichi. Durante lo scontro a fuoco Rick viene colpito da un colpo di pistola alle natiche e il suo vecchio capo viene ucciso. Marianne scappa con Rick, ma Sorenson e Diggs attribuiscono a Rick l’omicidio del proprietario della stazione di servizio.

Sono costretti a scappare mentre Weyburn cancella il file di Rick e manda la polizia a prenderli. Per riabilitare i loro nomi, Rick ha bisogno di raggiungere il suo vecchio capo. Usano i contatti della precedente vita nascosta di Rick ovvero un salone di bellezza dove fingeva di essere un gay effeminato ed era il parrucchiere delle star. Durante una notte trascorsa in una stanza d’albergo, Rick racconta a Marianne tutto quello che è successo 15 anni fa. Condividono i loro sentimenti e fanno sesso appassionato.

Raggiungono la casa del suo vecchio capo e scoprono che ha il morbo di Alzheimer e quindi non si ricorda di Rick. Sorenson, Diggs e Weyburn li raggiungono, a quel punto Rick e Marianne si ritirano in uno zoo vicino dove Rick lavorava una volta. Rilascia gli animali dalle loro gabbie per assisterli nella loro difesa e tutti e tre gli uomini vengono uccisi in vari modi dagli animali. Ferito, Rick finisce in trappola nella fossa di una tigre e cerca l’aiuto di Marianne. Il film si conclude con i due che vengono visti andare in barca verso il tramonto nei Caraibi.

