Due ventenni scomparsi in Emilia: rapiti da psico-setta?/ “Non è un suicidio”

Mistero in Emilia dopo che due ragazzi sono scamparsi nel giro di un paio di mesi; uno era originario di Piacenza mentre l’altro del modenese, e i due, come riferisce l’edizione online de Il Giorno, sono stati avvistati alla Stazione Centrale di Milano lo scorso 18 febbraio. Un vero e proprio enigma e non è da escludere che dietro la loro sparizione o fuga vi sia l’ombra di una psico-setta. Il giovane originario di Sassuolo, in provincia di Modena, si chiama Alessandro Venturelli, 20enne, sparito il 5 dicembre 2020, mentre l’8 febbraio si sono perse le notizie di Stefano Barilli, 23enne piacentino: cos’è successo?

“La foto – racconta la mamma di Stefano, Natascia Sbriscia, ai microfoni de Il Giorno – è stata scattata alle 19 del 18 febbraio da una telespettatrice che aveva assistito la puntata di ‘Chi l’ha visto?’. Era in Centrale a Milano. Quando mi è stata mostrata, ho subito notato la somiglianza: i capelli, il viso, per quanto coperto dalla mascherina, bianca come quella che portava Stefano. Il mio unico dubbio era il loden scuro che indossava, troppo largo”.

DUE GIOVANI SCOMPARSI: IN FUGA PER PSICO-SETTA? I DUBBI DELLA MADRE DI UNO DI LORO

In seguito lo scatto è stato fatto vedere anche alla famiglia di Venturelli: “Il 2 marzo – ha proseguito la mamma di Barilli – ho girato la foto alla famiglia del ragazzo di Sassuolo. Lo hanno riconosciuto genitori, zia, cugini”. I due comunque non risulta si conoscano: come mai sono stati fotografati assieme? Stefano Barilli è scomparso dopo aver abbandonato un vestito nuovo steso sul letto, con l’aggiunta di una lettera con scritto “So che non capirete il mio gesto”. Quindi ha fatto la valigia ma portandosi dietro poca roba, oltre alla patente, alla carta d’identità, al codice fiscale e ad una sim di un telefonino senza comunque avere il cellulare. Inoltre, ha preso l’hard disk del computer fisso e un dizionario di tedesco. “Due giorni prima – racconta ancora la madre – era tornato da Zurigo. Si era fermato un mese, diceva che cercava finanziamenti per una startup. Ha cancellato le tracce da cellulare e pc. Sono spariti le sue carte e il quaderno da dove aveva strappato il foglio per scrivere la lettera”. E ancora: “Negli ultimi tempi aveva aperto e chiuso diversi conti correnti. Ne è rimasto uno, dove sono registrate solo le operazioni in Svizzera. Non sono i comportamenti di chi ha deciso di togliersi la vita, ma di chi non vuole lasciarsi niente alle spalle. Penso che ci sia dietro un’organizzazione, una psico-setta“.



© RIPRODUZIONE RISERVATA