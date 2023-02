“Due vite” testo completo canzone Marco Mengoni a Sanremo 2023/ Perdersi e ritrovarsi

Testo completo di “Due Vite” di Marco Mengoni: vincitore annunciato di Sanremo 2023?

Marco Mengoni porta a Sanremo 2023 Due vite (qui sotto il testo completo) un brano inedito che sarà una romantica ballad d’amore nel classico stile del cantautore. Il palco dell’Ariston sarà anche trampolino di lancio per il suo prossimo tour già annunciato per l’estate 2023.

Il testo completo di “Due vite” scritto anche da Davide Petrella, ripercorre alcuni momenti di una relazione fatta di quotidianità, di ricordi, di momenti in cui ci si perde nella speranza di ritrovarsi. Il brano, come spiegato anche dallo stesso Mengoni è un invito a godersi ogni attimo, anche quello dove la noia sembra prendere il sopravvento, per trovare l’essenza della vita nelle piccole cose.

“Due vite” testo completo e significato della canzone di Marco Mengoni a Sanremo 2023

Analizziamo il testo completo di Due vite di Marco Mengoni: è un brano che parla di una relazione tra due persone che allo stesso tempo si uniscono e si dividono, ognuno con le proprie sensazioni. Un’atmosfera romantica capace di far ritrovare i sentimenti anche nei piccoli attimi quotidiani di condivisione. L’amore vero che può resistere anche nella noia apparente di una casa nella quale però ci si può isolare e vivere momenti di intimità indimenticabili. Una “foto mossa” ma non per questo meno significativa, che sta a ribadire il fatto che anche negli errori si può trovare il lato positivo e ritrovare l’equilibrio con sè stessi e con gli altri.

Vediamo quindi il testo completo della canzone di Marco Mengoni per Sanremo 2023 “Due vite“: perdersi e ritrovarsi nei piccoli momenti quotidiani.

Due vite

Siamo i soli svegli in tutto l’universo

E non conosco ancora bene il tuo deserto

Forse è in un posto del mio cuore

Dove il sole è sempre spento

Dove a volte ti perdo

Ma se voglio ti prendo

Siamo fermi in un tempo così

Che solleva le strade

Con il cielo ad un passo da qui

Siamo i mostri e le fate

Dovrei telefonarti

Dirti le cose che sento

Ma ho finito le scuse

E non ho più difese

Siamo un libro sul pavimento

In una casa vuota

Che sembra la nostra

Il caffè col limone

Contro l’hangover

Sembri una foto mossa

E ci siamo fottuti ancora una notte

Fuori un locale

E meno male

Se questa è l’ultima

Canzone e poi la luna esploderà

Sarò lì a dirti che sbagli ti sbagli e lo sai

Qui non arriva la musica

E tu non dormi

E dove sarai

Dove vai

Quando la vita poi esagera

Tutte le corse gli schiaffi gli sbagli che fai

Quando qualcosa ti agita

Tanto lo so che tu non dormi dormi dormi dormi dormi mai

Che giri fanno due vite

Siamo i soli svegli in tutto l’universo

A gridare un po’ di rabbia sopra un tetto

Che nessuno si sente così

Che nessuno li guarda più i film

I fiori nella tua camera

La mia maglia metallica

Siamo un libro sul pavimento

In una casa vuota

Che sembra la nostra

Persi tra le persone

Quante parole

Senza mai una risposta

E ci siamo fottuti ancora una notte

Fuori un locale

E meno male

Se questa è l’ultima

Canzone e poi la luna esploderà

Sarò lì a dirti che sbagli ti sbagli e lo sai

Qui non arriva la musica

E tu non dormi

E dove sarai

Dove vai

Quando la vita poi esagera

Tutte le corse e gli schiaffi gli sbagli che fai

Quando qualcosa ti agita

Tanto lo so che tu non dormi

Spegni la luce anche se non ti va

Restiamo al buio avvolti

Solo dal suono della voce

Al di là della follia che balla in tutte le cose

Due vite guarda che disordine

Se questa è l’ultima

Canzone e poi la luna esploderà

Sarò lì a dirti che sbagli ti sbagli e lo sai

Qui non arriva la musica

Tanto lo so che tu non dormi dormi dormi dormi dormi mai

Che giri fanno due vite

Due vite

